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Giriş Tarihi: 1.11.2023 15:41 Son Güncelleme: 1.11.2023 15:41

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı heyeti Çin'de Kömür ve Madencilik Fuarı'na katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Kömür ve Madencilik Fuarı'na katıldı.

AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı heyeti Çin’de Kömür ve Madencilik Fuarı’na katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Tancan, Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (Kömürder) üyesi 50 kişi ve bakanlık heyetiyle Çin'de Kömür ve Madencilik Fuarı'na katıldı.

Çin hükümetinin kömür teknoloji enstitüsü SSTC, fuar kapsamında Türk heyete sunum yaptı. Sunumda, Türkiye'de henüz uygulanmayan yönlendirmeli sondaj, şeffaf jeoloji ve maden üretim noktasında insansız çalışma prensipleri detaylı anlatıldı.

Kömürder'den yapılan açıklamada, sektöre genç ve donanımlı madenciler yetiştirebilmek için bu tür etkinliklerin önemine dikkati çekilerek, yerli kömürün enerjide öz kaynak olarak kullanılması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması için çalışılmaya devam edileceği kaydedildi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı heyeti Çin'de Kömür ve Madencilik Fuarı'na katıldı
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