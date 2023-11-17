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Giriş Tarihi: 17.11.2023 10:29 Son Güncelleme: 17.11.2023 11:09

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM’de

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonun bugünkü toplantısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu bütçe ve kesin hesapları ile Sayıştay raporları görüşülecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları ise şöyle:

"Geçen yıl vatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirası devlet tarafından karşılandı"

Ayrıntılar geliyor...

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM'de
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