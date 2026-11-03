Enerji verimliliğinde yeni hedef: 2027’de 4,84 milyon ton tasarruf

ULUSAL ISITMA VE SOĞUTMA STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANACAK

Enerji verimliliğinin artırılması kapsamında ısı piyasası mevzuatına ilişkin çalışmalar tamamlanacak.

Ayrıca, teknik ve ekonomik açıdan uygun yerlerde bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri ile ısı pompalarının kullanımı yaygınlaştırılacak, jeotermal kaynaklı ısıtmanın artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Bu çerçevede, Ulusal Isıtma ve Soğutma Strateji Belgesi hazırlanarak, ısıtma ve soğutma alanındaki çalışmalara yönelik stratejik çerçeve oluşturulacak.

Bununla birlikte, toplumda enerji verimliliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla hane ve işletmelerin enerji kullanım alışkanlıklarına yönelik araştırmalar yapılması planlanıyor.

Bu amaçla 26 ilde yaklaşık 3 bin hane ve 1000 işletmeyi kapsayan Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi saha araştırması gerçekleştirilecek. Araştırma sonuçlarından yararlanılarak enerji verimliliği konusunda iletişim ve davranış değişikliği strateji belgesi hazırlanacak.

Böylece kamu binalarındaki enerji verimliliği uygulamalarının yanı sıra hane ve işletmelerde enerji tasarrufu bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da sürdürülmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör