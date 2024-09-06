Enerji verimliliğini artıran projeler desteklenecek

2025-2027 dönemini kapsayan OVP'den yapılan derlemeye göre, sürdürülebilir büyüme için yeşil dönüşüm sürecinin hızlandırılmasına yönelik politikalar hayata geçirilerek uluslararası düzenlemelere uyum güçlendirilecek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği artırılacak.

İklim değişikliğiyle ilgili uygulamaları bütüncül biçimde ele alan temel mevzuat hazırlıkları tamamlanarak uygulamaya konulacak.

Sera gazı emisyonlarının azaltımı ve iklim değişikliğine uyum hedefleriyle taahhütleri içeren "İkinci Ulusal Katkı Beyanı" hazırlık çalışmaları ile 2053 "Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi" tamamlanacak.

Yeşil dönüşüm sürecinde rekabet gücünü korumak, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) etkilerini en aza indirmek ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik karbon fiyatlandırma mekanizması tesis edilecek.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve SKDM'nin sektörlere etkileri değerlendirilecek, Avrupa Birliği (AB) düzenlemelerinden etkilenecek sektörler için düşük karbonlu sektörel yol haritaları tamamlanacak.

Karbon vergisi niteliği taşıyan vergiler gözden geçirilecek ve tamamlayıcı karbon vergisi dahil karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım ortamı üzerinde yol açacağı ekonomik ve sosyal etkiler analiz edilecek.

YEŞİL DÖNÜŞÜME YÖNELİK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEK

Yeşil dönüşüme katkı sağlayacak "Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı" uygulamaya konulacak.

AB taksonomisi başta olmak üzere, uluslararası taksonomi örnekleriyle uyumlu ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını gözeten "Ulusal Yeşil Taksonomi"nin oluşturulmasına yönelik mevzuat çalışmaları tamamlanacak.

Sürdürülebilir ekonomi dönüşümünde gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgi sağlayan finansal piyasa ortamı oluşturmayı teminen işletmelerce kurumsal sürdürülebilirlik raporları hazırlanabilmesine yönelik standartlar ve uzman havuzu oluşturulacak.

"Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Stratejisi ve Eylem Planı" uygulamaya konulacak.

Lojistik sektöründe yüksek kapasiteli şarj istasyonları ulusal planı ortaya konulacak. Elektrikli araçların yaygınlaştırılması amacıyla şarj istasyon ağı geliştirilecek, özellikle yerli elektrikli araçların kullanımıyla yeşil dönüşüme yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri desteklenecek.

TÜRKİYE'NİN ISI POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN MEVZUAT ÇALIŞMASI YOLDA

Türkiye'nin ısı potansiyelinin değerlendirilmesi ve atık ısının kullanılabilmesi için ısı arzına yönelik gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılarak enerjide ithal kaynaklara bağımlılık azaltılacak, yerli ürün kullanım şartı içerecek şekilde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projeleri geliştirilecek ve deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Enerji yoğun sektörler öncelikli olmak üzere, rekabetçilik ve yerli üretim dikkate alınarak enerji verimliliğini artıran projeler desteklenecek.

Yenilenebilir enerji kullanım oranı ve enerji verimliliği yüksek yeşil binalarla bunlara yönelik "Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi" yaygınlaştırılacak. Hidrojen değer zinciri içindeki teknoloji alanlarında teknoloji sağlayıcısı konumuna ulaşılmasına yönelik AR-GE ve yenilik faaliyetleri desteklenecek.

"Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı" hayata geçirilecek, ulusal geri kazanım oranları yükseltilecek ve endüstriyel simbiyoz uygulamaları özendirilecek.

İmalat sanayisinde eko-tasarım ve sürdürülebilir ürünlere ilişkin mevzuat takip edilerek karbon ayak izi ve diğer çevresel göstergelerin hesaplanması ve izlenmesi için mevzuat geliştirilecek, ihtiyaç duyulacak dijital altyapı desteklenecek.

Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımlar Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamında desteklenecek.

Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak. Sürdürülebilir orman yönetimi çerçevesinde orman varlığı korunup genişletilerek yeni yutak alanların oluşturulmasına devam edilecek, elverişli arazilerde endüstriyel plantasyon faaliyetleri sürdürülecek.