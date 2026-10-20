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Giriş Tarihi: 20.10.2026 08:24

Enerjide acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yapılacak doğal gaz boru hattı projesi için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

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AA
Enerjide acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Samandağ'da yapılacak doğal gaz boru hattı projesinin gerçekleştirilmesi için ilgili güzergaha isabet eden taşınmazlar ile proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#SAMANDAĞ #HATAY #RESMİ GAZETE
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