Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ve Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan RMS-A şehir giriş istasyonunun yapımı amacıyla ilgili taşınmazın, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Balıkesir'de kurulacak Tatlıpınar RES-Yardımcı Kaynak GES, Sinop'ta kurulacak Hamsi RES-Yardımcı Kaynak GES ve Manisa'da kurulacak Kuyucak RES-Yardımcı Kaynak GES elektrik üretim tesisi için gerekli taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

TEİAŞ VE TEDAŞ KAMULAŞTIRMA KARARLARI

Öte yandan, Hatay'ın Antakya ilçesi sınırları içerisinde yer alan ilgili taşınmaz, 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrasında ağır hasar almış ve kullanılamaz duruma gelmiş olması nedeniyle, yeni hizmet binası yapılmak üzere Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Adana, Ankara, Çankırı, Erzincan, İzmir, Kastamonu, Mersin, Muğla, Zonguldak, Bartın, Bilecik, Karabük, Kütahya, Uşak, Artvin, Kırıkkale, Konya, Ordu, Trabzon, Aydın, Denizli, Gaziantep, Isparta illerinde enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlar elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEDAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Niğde'de bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV G4-Bor2 GES TM-Bor OSB TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve Tekirdağ'da "154 kV Kemerburgaz RES TM-Çerkezköy OSB TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Mersin'de tesis edilecek "154 kV (Nacarlı- Yeni Şehitlik) Brş. N. Tarsus OSB Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında ilgili taşınmazlar aynı kapsamda TEİAŞ tarafından kamulaştırılacak.