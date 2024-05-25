Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin farklı illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Konya'nın Cihanbeyli İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin yapımı sebebiyle bazı taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların mülkiyet şeklinde ya da gaimi/geçici irtifak hakkı kurulmak amacıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.