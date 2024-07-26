Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Enerjide acele kamulaştırma kararları
Giriş Tarihi: 26.7.2024 09:19

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Konya, Sakarya, Bursa, ve Afyonkarahisar'da çeşitli enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

AA
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Konya'da kurulacak Mavi Hidroelektrik Santrali (HES) Yardımcı Kaynak güneş enerji santrali (GES) elektrik üretim tesisi için gereken bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan 4. Grup linyit madeni işletme ruhsatlı sahada üretime devam edilebilmesi için gerekli bazı taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Sakarya'nın Adapazarı ve Bursa'nın Karacabey ilçelerinde kompresör istasyonu projeleri için bazı taşınmazlar ve inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların da mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Enerjide acele kamulaştırma kararları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA