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Giriş Tarihi: 24.1.2024 09:35 Son Güncelleme: 24.1.2024 09:39

Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

AA
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete’de

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bingöl'de kurulacak Yedisu HES Yardımcı Kaynak GES üretim tesisi ile Çanakkale ve Balıkesir'de kurulacak Ihlamur Rüzgar Enerji Santrali ve Armutçuk Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla bilgileri ilgili kararda belirtilen bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.

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Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
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