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Giriş Tarihi: 3.2.2024 12:18 Son Güncelleme: 3.2.2024 12:18

Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Türkiye'de farklı illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

AA
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete’de

Türkiye'de farklı illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik iletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait 400/33 kV "Gaziantep OSB Transformatör Merkezi Projesi" kapsamında kararın ekindeki haritada güzergahı gösterilen taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Ayrıca İzmir Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesinin imar ve alt yapı işlemlerine başlanarak jeotermal seracılık faaliyetinin hayata geçirilebilmesi amacıyla İzmir'in Bayındır ilçesindeki 76 bin 827 metrekare alanda bulunan taşınmazlar Bayındır Belediye Başkanlığınca acele kamulaştırılacak.

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Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
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