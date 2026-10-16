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Giriş Tarihi: 16.10.2026 09:11

Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de!

Türkiye'de yapılacak çeşitli enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

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AA
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete’de!
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Türkoğlu OSB TM-Kipaş Kağıt TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında, proje güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğünce kamulaştırılacak.

"400/154 kV Likya Havza Transformatör Merkezi Sahası Projesi" sahasına isabet eden taşınmazlar da TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından istimlak edilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#RESMİ GAZETE #TEİAŞ #ENERJİ
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Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de!
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