Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Denizli, Elazığ, Erzurum, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ'da yapılacak enerji nakil hatları (ENH) için kamulaştırma kararı alındı.

Elazığ'da "TM-Darıkent KÖK ENH", Denizli'de "Çardak Bozkurt DM Günyel GES DM Berak GES DM Sazköy DM ENH" ve "Pamukkale Kayhan Binevler DM-Kaleköy DM Arası ENH" ile Erzurum'da "Aşkale Gelinkaya ENH" projelerinin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar, elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünce kamulaştırılacak.

Ayrıca, Kocaeli'de "Acısu DM İlavesi ve Şebeke Düzenleme Projesi ENH", "Cambaz Kabin ENH" ve "Valideköprü Kabin Çamdibi Çıkışı Yenileme ENH", Konya'da "Eğribayat-Serdoğan DM ENH", "Reis-Yenidoğanhisar ENH" ve "Seydişehir DM4 Beyşehir DM ENH", Kütahya'da "Gediz TM-Abide KÖK ENH", Muğla'da "Menteşe-Muğla Güney DM" ve "Akçaova DM Arası ENH", Sakarya'da "Reşitbey DM Yenileme Projesi ENH" ile Tekirdağ'da "Kırıkali KÖK-Evrenbey DM ENH" projelerinin yapımı amacıyla proje güzergahına isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEDAŞ Genel Müdürlüğünce kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Saves Depolamalı Diyarbakır GES TM-Çınar TM Enerji İletim Hattı Projesi" ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "400/154 kV Elbistan-A GIS Yenileme (Farklı Sahada) Transformatör Merkezi Sahası Projesi" kapsamında proje sahasına isabet eden taşınmazlar TEİAŞ Genel Müdürlüğünce kamulaştırılacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör