Enerjide Afrika hamlesi: Türkiye Somali’de doğalgaz ve petrol arayacak

Bölgesinde enerji arz güvenliğine katkı sunmaya devam eden Türkiye, Afrika'da yaptığı hamleyle dikkatleri üzerine çekti. Türkiye ile Somali arasında hidrokarbon alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülke arasında hidrokarbon alanında imzalanan işbirliği anlaşması stratejik önem taşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Somali denizlerinde 3 tane blokta Türkiye'nin petrol arayacak, inşallah bulduğumuzda da üretmek için üretim paylaşım anlaşmamızı imzaladık" diye konuştu. MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin destek gemileriyle eylül sonunda Somali'ye gideceğini belirten Bayraktar, Türk gemilerinin Somali'de petrol arayacağını, bulunduğu takdirde ise iki ülke arasındaki anlaşma ile birlikte ortaklaşa üretime geçileceğini ifade etti.Bakan Bayraktar, "Ülkemizin doğalgaz ve petrol aramacılığında son 8 yılda çok önemli gelişmeler kaydettik. 2016'da başladığımız ve adına Milli Enerji ve Maden Politikası dediğimiz stratejilerin önemli unsurlarından bir tanesi Türkiye'nin kendi karalarında ve denizlerinde kendi imkan ve kabiliyetleriyle, kendi sondaj ve sismik gemileriyle petrol ve doğalgaz aramacılığı konusuydu. Bu konuda Türkiye olarak çok önemli mesafe kat ettik" dedi. Bakan Alparslan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye bugün dünyanın en önemli derin deniz gemi filolarına sahip bir ülke haline geldi. Ülkemizin ihtiyaçları artıyor. Bunun için benim zaman zaman dile getirdiğim Türkiye'nin sadece kendi karalarında ve denizlerinde değil ama bunun ötesinde belli coğrafyalarda belli ülkelerde doğalgaz ve petrol aramasında ortaklıklar yoluyla veya kendi milli petrol şirketlerimizin daha aktif bir sürece gireceğimizi ifade etmiştim. Bunun bir örneğini açıkçası bugün görüyoruz. Somali'yle 7 Mart 2024 tarihinde bakanlıklar arası yaptığımız anlaşmanın bugün itibarıyla daha somut hale döndüğünü görüyoruz."Oruç Reis Gemisi'nin eylül ayının sonunda Somali'de çalışmalarına başlayacağı bilgisini veren Bakan Bayraktar, "Özellikle Somali denizi çok önemli petrol ve doğalgaz kaynağı olduğunu düşündüğümüz bir alan Somali devletiyle ülkemizin ilişkileri iki kardeş ülkeye yaraşır şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu hedef doğrultusunda daha ileri götürülmek üzere bize böyle bir misyon yüklendi" dedi. Kendilerinin de bu çerçevede Somali'de 3 tane blokiçin anlaşma imzaladıklarını kaydeden Bayraktar, "Türkiye Petrolleri Genel Müdürümüz bu anlaşmayı Türkiye adına imzaladı. Bu sayede bizim şu an Somali denizlerinde 3 tane blokta ki her bir blok 5 bin kilometrelik bir alanı temsil ediyor, buralarda Türkiye'nin petrol arama inşallah bulduğumuzda da üretmek için üretim paylaşım anlaşmamızı imzaladık. Bahsettiğimiz bu bloklardan bir tanesi karadan yaklaşık 50 kilometre, bir diğeri 100 kilometre açıkta. Biz ilk etapta bu sahalarda 3 boyutlu sismik faaliyet gerçekleştireceğiz. Hem Somali için hem de ülkemiz için çok tarihi bir an olacak" ifadesini kullandı.