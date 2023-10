Enerjide Almanya modeli önerisi

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hazırladığı Milli Enerji ve Maden Politikası ile Türkiye enerjide dışa bağımlılığı sonlandırmayı hedeflerken, yenilenebilir enerji bağımsızlık meşalesinin lokomotifi olacak. Enerji uzmanı Bünyamin Kurt, Almanya'dakine benzer bir modelle çatı tipi güneş enerjisi santrallerinin (GES) teşvik edilmesi ile ilk etapta Türkiye'deki 13 milyon çatıdan 3 milyonuna yaklaşık 7 yıl içerisinde çatı GES kurulabileceğini belirterek, "Almanya'da devlet enerji üretene 1 kilovatsaat başına 13 euro/cent veriyor, bizde Devlet satın alma garantisiyle yarısını verse milyonlar enerji üretir" dedi.

Yaptığı atılımlarla enerjide merkez ülke olma hedefini her geçen gün biraz daha büyüten Türkiye, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji alanında yaptığı çalışmalarla bu hedefini günden güne perçinliyor.



"BİZE DAYATILAN ZİNCİRLERİ KIRMAMIZ GEREKİYOR"



Türkiye'de enerjinin yüzde 75-80'inin ithal olduğunu ve bunun cari açığın en büyük problemi olduğunu belirten Kurt, "Yerli ve yenilenebilir enerji üretimimiz önünde engeller var. Bize dayatılan zincirleri kırmamız gerekiyor" dedi.

Almanya'nın şu an elektriğinin yüzde 50'sinden fazlasını güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjiden ürettiğine dikkat çeken Kurt, "Bizde şu an bu yüzde 40'ın altında bir orana sahip. Bizim enerji görünümümüzde ithal kömür birinci sırada, doğalgaz ikinci sırada. Enerjide köklü değişiklikler yapmazsak yüzde 75'lik ithalattan kurtulmamız mümkün değil. Bulunan doğalgaz ve petrol, ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde değil" diye konuştu.





2053 NET SIFIR KARBON HEDEFİ İÇİN ÇATILARDA GÜNEŞ SANTRALİNİN ÇOK HIZLI YAYILMASI ŞART



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öngördüğü 2053 net sıfır karbon hedefi için yenilenebilir enerjiye ağırlık verilmesi gerektiğini anlatan Kurt, "Bu sebeple kömür, petrol ve doğalgazı azaltmamız gerekiyor. Dünya şu an enerjide yüzde 90-95 yenilenebilir enerjiye yöneldi. ABD şu an güneşten elektrik üretiminde 160 bin megavata yaklaştı. Bizde sadece 10 bin megavat güneş santrali var. Normalde şu an bunun en az 4 katı olmalı. Bizim 10 yılda kurduğumuz güneş santralini Hollanda geçen sene bir yılda kurdu, bizden daha az güneş potansiyelleri olmasına rağmen. Hedefimizi ve hızımızı en az 4 kat artırmalı ve yılda 10 bin megawat güneş santrali ile 7 bin megawat rüzgar santrali ve yeterli düzeyde bunu dengeleyecek HES, pompaj HES ve bataryalı depolama sistemleri kurmalıyız" dedi.

Türkiye'de güneş santrallerinin halka yayılmadığını anlatan Kurt, "Avrupa ve ABD'de bu halka yayıldı. TÜİK raporlarına göre bugün Türkiye'de 13 milyon çatı var. Bunun yüzde 30'una 3-4 milyon çatıya güneş santrali kursak, ABD'deki Almanya'daki gibi herkes çatısına 10-15 bin dolar yatırım yapsa, 50-60 milyar dolar yatırım yapar ve bunu da en fazla 7 yıl içinde sahaya indirebiliriz. İstihdamın ve ekonomik kazancın en güzel ve kolay yolu çatılarda GES'den geçiyor. Çatılarda alan sorunu da yok. Yerinde üretilip tüketildiği için şebeke ve kayıp sorunu da olmuyor. Almanya'da şu an 3 milyon, Avustralya'da 3.5 milyon, ABD'de ise 4.5 milyon çatıda bu tip tesis var, bizde 3 bin adet yok. Almanya'da devlet enerji üretene 1 kilovatsaat başına 13 euro-cent veriyor, bizde Devlet yarısını net verse milyonlar enerji üretir" diye konuştu.



35 YIL KAZANÇ YAZACAK



70-100 metrekarelik bir çatıya GES kurulum maliyetinin 10-15 bin dolar olduğunu belirten Kurt, "Devlet bu enerjiye alım garantisi verse kendini 5 yılda amorti eder. Bundan sonrasında en az 40 yıl ömrü olan GES'ler 35 yıl vatandaşa kazanç yazar. Biz geçen yıl enerjiye 100 milyar dolar dışarıya ödedik, onunla güneş paneli gelseydi önümüzdeki 10 yıl içinde 10 kat fazla gelir elde ederdik" dedi.

Türkiye'nin güneş ve rüzgar sayesinde enerji ihracatçısı ülke konumuna yükselebileceğini belirten Kurt, "Çatıların önünün açılması lazım. Teknik olarak altyapımızda sıkıntımız yok. Ancak prosedürlerin çok azaltılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



ÇANTACI SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ



Kurt, "EPDK tarafından şimdi 25-30 bin megavat kapasite dağıtıldı, dağıtılacak ancak henüz onlarda sahaya yansımadı. Aldığımız duyumlara göre dağıtılan lisansların bir kısmı da şu an çantacıların elinde. Bunların çoğu da gerçek yatırımcı değil" dedi. Kurt şöyle konuştu:

"Güneş ve rüzgarda ülkemizin potansiyeli çok iyi. Karapınar'daki gibi büyük sahalarla enerjinin kilowattsaatini 1-2 dolar-sentlere mal etmek oldukça kolay. Bu nükleerin 10 katı daha ucuz olur. Enerji üretiminin evlere yayılması Türkiye'nin faydasına olur. Çünkü halkımız ve devlet kazanacak."