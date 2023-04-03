Enerjide depolama devrimi! 25 milyar dolarlık batarya yatırımı yapılacak

ALBAYRAK: ALTYAPI VE HİZMETLERİN SAĞLANMASI ELZEM



Afet durumunda da enerjinin depolanması gerekliliğine dikkat çeken OzEnergy Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Serkan Albayrak, "Afet zamanlarında, mobil olarak her bölgeye enerji depo sistemi getirip bir de ek olarak güneş enerjisi santrali kurarsanız, elektrik ihtiyacını gündüz güneşten elektrik üreterek gece de depolamadan elektriğinizi kullanarak karşılayabilirsiniz. Güneş olduğu sürece depolama sistemi şarj olur. Özellikle elektrikli araçlar Almanya'da çok yaygınlaştı. Almanya'da mobil konteyner sistemleri çıktı. Akşam bir mahalleye bu mobil konteyner depo sistemi geliyor. Herkes elektrikli aracını bu enerji depolama çözümü olan konteynerden şarj edebiliyor. Enerji depolama teknolojileri ile Türkiye'de afet anında kesintisiz elektrik sağlanması için bu altyapı ve hizmetlerin de sağlanması elzem. Enerji depolama ve elektrikli araçlar, yenilenebilir enerjide yeniliklere yol açacak. Özellikle enerji depolama maliyeti 5 yılda kendini geri ödediği için tüm dünyada ve Türkiye'de çok sayıda yatırımcı tarafından tercih edilecek bir teknoloji olacak" dedi.

"25 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM BEKLENİYOR"



Albayrak, "Özellikle son dönemdeki pandemi ve Ukrayna'da yaşayanlardan sonra güneş enerjisi, her zamankinden daha fazla ilgi gören bir yatırım alanı haline geldi ve güneş enerjisinin yanına da depoma alanında çok talep gelmeye başladı. EPDK rakamlarına göre, Türkiye'de 2022 sonu itibarıyla 164 gigavat güce sahip olabilecek 2 bin 753 enerji depolamalı rüzgâr ve güneş projesi için başvuru yapıldı. Bu başvurulara karşılık, enerji depolamalı yatırımlar için tahsis edilebilecek kapasitenin 30 bin megavat düzeyinde olacağı ve bunun da 40-45 milyar dolar düzeyinde bir yatırım anlamına geleceği açıklandı. Enerji depolama alanında dünyada üretim, hizmet ve ileri mühendislik hizmetlerine olan talebin hızla artacağını öngörerek adımlarımızı Türkiye'nin enerji depolamada da bir üretim üssü haline gelmesi için atıyoruz" dedi. Albayrak, söz konusu kapasite kapsamında enerji depolama alanında yaklaşık 25 milyar dolar yatırım beklendiğini ifade etti.

SARPDAĞ: DEPOLAMA İÇİN ÜRETİM TÜRKİYE'YE KAYACAK



OzEnergy Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Sarpdağ ise son dönemde dünyanın daha çok yerel üretime doğru kaydığını söyledi. Sarpdağ, "Biz de Türkiye'nin hem insan kaynağı gücü, hem mühendis altyapısı, hem teknik altyapısı gücünü göz önüne alarak Avrupa'da birçok uluslararası firma ile yaptığı gibi Exide Technologies ile Türkiye'de benzer bir çalışma yapmak istiyoruz ve enerji depolamada üretimin Türkiye'de de bir parçasının olması yönünde ilk adımlarımızı atmak üzere harekete geçiyoruz" diye konuştu.

KOÇ: DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ AZALACAK



OzEnergy Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da "Örneğin; Türkiye'de 1 megavatlık bir güneş enerjisi santrali kurulumu, 750 bin dolar civarında. Yanına bir enerji depolama koyduğumuz zaman, bu yaklaşık 500 bin dolar ek maliyet getirecektir fakat enerji depolama teknolojilerinin üretimini Türkiye'de gerçekleştirdiğimizde maliyet avantajımız olacak. Bu teknolojileri daha geniş bir kitleye ulaştırdığımızda enerjide dışa bağımlılığımız da azalmış olacak" ifadelerin kullandı.