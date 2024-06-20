Enerjide depolamaya 30 milyar $ yağacak

Türkiye 30 milyar doları bulan enerji depolama konusunda gün sayıyor. Toplam talep ise 280 milyar dolara çıkmış durumda. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) şu ana kadar bu kapsamda 30 bin megavatlık yatırım için lisans verdi. Sanayinin de halihazırda 7 bin 500 megavatlık üretimi göz önüne alındığında, Türkiye, toplamda 110 bin megavatlık bir kapasiteye ulaşmış oldu. Ancak bu yatırımın çok daha fazlası önümüzdeki yıllarda hızlıca devreye girecek. Türkiye böylelikle enerji ithalatından kaynaklı cari açıkta 8-10 milyar dolarlık tasarruf elde etmiş olacak.Bugün dünyada batarya üretim kapasitesi 2.6 terawatt saat düzeyindeyken, 2030'a geldiğimizde bu rakamın 3.5 misline yani 9 terawatt saate ulaşacağı öngörülüyor. DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar, "2030 yılında yaklaşık 8-9 gigavat seviyesinde bir depolama kapasitesine ihtiyacımız olacağını söyleyebiliriz. Yine öngörüler 2050'lerde bunun 45-50 gigavatlar seviyesine çıkacağını söylüyor" dedi. Halihazırda 20 megawatt aktif çalışan santralleri olduğunu belirten Pınar, "22 megawatt Romanya'da kurulacak olan, finansmanı çıkmış olan santralimiz var. 25 MW rüzgâr kurulu. Artı 25'de kurulacak olan var. Onun içerisinde bir 20 megawatt da güneş santrali var. Yani, toplamda güneşte 65, rüzgârda yaklaşık olarak 50 ve depolamada da bir 40 megawatt kendi lisansımız var. O, rüzgâr santraliyle beraber de yine 50 megawatt'a yakın olacaktır. Hedefimiz elektrik depolama alanında dünyada sayılı firmalar arasına girmek" dedi.Türkiye için gereken depolama alanının şu anda 18 gigawat olarak hesaplandığını dile getiren Pınar, "Türkiye'de güneş enerjisi sektöründe 2013 yılında açılmış ve 2016 yılına kadar dağıtılmış lisanslar var güneş santralinde. Şu anda Türkiye'de çalışan güneş santrallerinin hepsi o dönemde alınmış olan lisanslar. Yani, büyütmeye çalışıyoruz hâlâ ama belki 1 gigawatt ilave gelmiştir. 3 yılda sadece devletin lisanslamayla ilgili verdiği karardan dolayı 10 milyar dolarlık yatırımı reel sektör yaptı. Yani biz bu yatırımı mevzuat olarak sunarsak, reel sektör o 45 milyar dolarlık yatırımı zaten yapar" şeklinde konuştu.Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ da mevcut yatırım taleplerinin özellikle fiyat konusunda piyasa koşullarının oluşması halinde hemen devreye gireceğini belirtti. Türkiye'nin tüm alanlarda dünyada yüzde 1'lik bir paya sahip olduğunu enerjide de aynı şekilde bir paya sahip olunması düşünüldüğünde yapılması gereken yatırımların çok ciddi rakamlara ulaştığını belirtti. Demirdağ, "Dünyada yıllık enerji yatırımlarının miktarı 3 trilyon dolar. Bu rakamın yüzde 1'i de 30 milyar dolar demek oluyor. Yani biz her yıl ortalama 30 milyar dolar yatırım yapmalıyız. Türkiye'nin ilave her yapacağı yatırım hem cari açığını hem de enerji arz güvenliğini yakından ilgilendiriyor. Tabi bunun için de piyasada fiyatların oturması lazım" değerlendirmesinde bulundu.