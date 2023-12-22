Enerjide dışa bağımlılık 2022’de % 67.8’e düştü

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının 2022'de yüzde 67.8'e düştüğünü bildirdi. Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin (IICEC), bu yıl "Dünyada Değişen Enerji Jeopolitiği, İklim Krizi ve Türkiye" temasıyla düzenlediği 15. IICEC Konferansı gerçekleştirildi. Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, dünyanın başarılı ve sürdürülebilir bir enerji dönüşümü için yıllık yaklaşık 6 trilyon dolarlık bir finansa ihtiyacı olduğunu söyledi.Bayraktar, bakanlığın hazırladığı "Ulusal Enerji Denge Tabloları"na değinerek, şunları kaydetti: "Bütün makro iktisadi konularımızdaki temel problemimiz enerjide dışa bağımlılığımız ve enerji ithalatımız. Bu rakam yıllar içinde yüzde 70'ler mertebesinde, bazı yıllar biraz üzerinde gerçekleşti. 2022 yılı için Türkiye'nin dışa bağımlılığı enerjide yüzde 67.8'e düştü. Bu yüzde 70'in altına gelmemiz açısından fevkalade önemli ancak daha gidecek çok yolumuz var. Ulusal Enerji Planımız ile hedefimiz, ülkemizi önümüzdeki 30 yıl içinde dışa bağımlılıktan kurtarmak ve net sıfır emisyonlu bir ülke haline getirmek."Yenilenebilir enerjinin, toplam enerji üretimi içindeki payının yüzde 55'e, kurulu güçteki payının da yüzde 65'e çıkarılmasının hedeflendiğini anımsatan Bayraktar, enerji verimliliğinin, enerji dönüşümünün tam merkezinde yer aldığını vurguladı. Bayraktar, "Çalışmalarımızı bitirdik. 2024-2030 yıllarını kapsayan Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı'mızı önümüzdeki ay açıklamayı hedefliyoruz. Plan kapsamında Türkiye, 100 milyon ton karbon emisyonu salımını azaltmış olacak" dedi. İklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli araçlarından birinin karbon fiyatlaması olduğunu belirten Bayraktar, "Önümüzdeki yıl emisyon ticaretini Enerji Piyasaları İşletme AŞ bünyesinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.