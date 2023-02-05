Enerjide en iyi noktadayız gerisi çorap söküğü gibi gelecek

Enerji sektörünün duayen isimlerinden Aksoy Holding Kurucu Başkanı Erdal Aksoy, Türkiye'nin son yıllarda enerjide yaptığı keşifleri "dönüm noktası" olarak değerlendirdi. Ülke olarak enerjide en iyi noktada olduğumuzu söyleyen Aksoy, "Rezervleri kendi imkânlarımızla bulduk. Bundan sonrası da çorap söküğü gibi gelecek" dedi. 63 yıl önce açtığı akaryakıt istasyonu ile enerjiye adım atan ve dünya enerji devleri SOCAR, Shell ve RWE ile yaptığı ortaklıklarla sektörün gelişimine büyük katkı sunan Erdal Aksoy'la enerjideki gelişmeleri ve yatırım planlarını konuştuk.Çok önemli buluyorum. Büyük şirketler için bu kadar miktar önemsiz olabilir ama bizim için çok çok önemli. İthalatı önlediğimiz her miktar çok büyük bir kazançtır. Kendi malımızın değeri ithal ettiğimiz ürünlerin iki mislinden daha fazla. Rezervler enerji güvenliğine büyük katkı sağlayacak. Gazın keşfedilip yataktan çıkarılması ve bu kadar kısa sürede kullanıma sunulması ise dünya rekoru olur.Oradan muhakkak bir şey çıkacağını biliyordum. Bunu sektörde 60 yıla dayanan tecrübemle söylüyorum. Çünkü üç dev enerji grubu geldi araştırma yaptı ve gitti. Eğer orada bir şey olmazsa zaten gelmezlerdi diye düşünüyorum. Araştırma yapmak için bile ön belirtileri görmezlerse gelemezlerdi. Bu durum ilk keşiflerin müspet olduğunu gösteriyor.Çünkü onların maliyetleri çok yüksek, ayrıca çok alternatifleri var. Kendilerine küçük gelen hacim için zaman harcamak istemediler. Onlara az gelebilir ama o hacim bizim için mükemmel. Yakın yerlerden yeni rezervler bulunup birbirine bağlanacak. Avrupa ile enerji kaynakları arasında çok önemli hizmetler vereceğimizi düşünüyorum. Ayrıca zengin maden kaynaklarımız var ve bu konuda da iyi çalışmalar yapılıyor.Bölgemizde barış sağlanırsa, geleceğimizi çok iyi görüyorum. Biz çok çalışkan, üretken bir milletiz. Bu nesille çok iyi noktalara gideceğimize inanıyorum. Sıkıntılar var elbette ama muhakkak aşılacak. Bu coğrafya Allah'ın bir lütfu. Yapılacak çok şey var.O kadar çok yatırım yapmak istiyorum ki... Yatırımdan başka hiçbir şey düşünmüyorum. DNA'sına yatırım kazınmış bir grubuz. Ama bürokrasiden şikâyetçiyim. Bürokratik engelleri aşıp yatırım yapabilseydim, ilave binlerce kişiye istihdam imkânı yaratabilirdim. Doğrudan ve dolaylı olarak 30-40 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Turizm ve enerjide yatırımlarımız olacak.Amerika ve Avrupa'ya yönelik yatırımlar düşünüyoruz. Bugüne kadar hep onlar geldi bizden parayı kazanıp transfer ettiler. Şimdi biz gidip orada para kazanıp buraya getirmeliyiz diye düşünüyorum. Cazip işleri en doğru ortakla yapmak istiyoruz. Amerika'da bir otel yatırımına başladık.Turizmde de Türkiye büyük bir atağa kalktı... Biz 31 yıl önce Conrad Istanbul Bosphorus yatırımını yaptığımızda ülkede turizm diye bir şey yoktu. Rahmetli Turgut Özal'ın yönlendirmesiyle bu sektöre yatırım yaptık. Otelimiz yıllarca boş kaldı, başka işlerden kazandığımız parayla orayı ayakta tuttum. Hatta Barbaros Bulvarı'ndan geçerken 'Bazı ışıkları yakın da otel kapkaranlık görünmesin' diyordum. O yapılan yatırımlar sayesinde Türk turizmi büyük bir kapasiteye ulaştı. Bugüne kadar ucuz müşteriyle geldik, şimdi ise çok lüks müşteriyle yolumuza devam ediyoruz. Turizmde Avrupa'nın hatta dünyanın en iyilerinden biri olduk.Bu sektörde yatırımlarınız devam edecek mi? Tabii edecek. Conrad'ı yeni yatırımlarla büyütmeyi planlıyoruz. 200 milyon euro yatırımla hayata geçirdiğimiz karma projemiz The Ritz-Carlton Residences Bodrum'u bitirdik. İstanbul'da sağlık turizmine yönelik çok büyük bir medikal resort yatırımı yapmak istiyoruz. Lüks kategoride olacak. Buna ihtiyaç var dünyada. Bakıma yönelik, estetik ve sağlıklı yaşam merkezi olacak. Büyük bir kompleks düşünüyoruz. Turizmde en üst seviyede hizmet verecek yatırımların peşindeyiz.Ülkesineve gelecek nesillere karşı kendine sorumlu hissettiğini söyleyen Erdal Aksoy'un Diyarbakır-Şanlıurfa arasında dev bir endüstri şehri kurulması projesi ile ilgili çalışmaları ise devam ediyor. Singapur Modeli Endüstri Parkı'nın yüksek teknolojiye dayalı kalkınma hamlesi için geliştirilmiş yeni nesil sanayi kümelenmesi ve sosyo-kültürel gelişme modeli olduğunu söyleyen Aksoy, "Dünyada başarılı olan bir modelin buraya uyacağını düşünüyorum. Ülkemizin geleceğini bilim ve teknolojide görüyorum. Endüstri Parkı'nın ülkemizin yeni hikâyesi olacağına inanıyorum" dedi.DÜNYAYA dönük farklı işleri yapmayı sevdeğini söyleyen Erdal Aksoy, "İş yaşamım boyunca hep ilkleri yapmayı sevdim. 80 yaşındayım gecegündüz çalışıyorum. Cumartesi-pazarım yok. Yurtdışı seyahatlerim oluyor. Batılı emsallerim bana acıyorlar, saçma buluyorlar bu kadar çalışmamı. Çocuklarım 'Babamızı bir yere tatil yapsın diye gönderiyoruz oradan bir tane iş fikriyle geliyor' diyorlar. Bu da bir yapı meselesi. Kafamda bir sürü yatırım planı var. Tepki çekmemek için onları çocuklarımla birer birer paylaşıyorum" diye konuştu.