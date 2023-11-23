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Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:39

Enerjide kamulaştırma kararı

Diyarbakır'da bulunan üç petrol sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

AA
Enerjide kamulaştırma kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Diyarbakır'da bulunan üç petrol sahasına ilişkin kamulaştırmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İkisi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait, biri TPAO ile N.V. Turkse Perenco Şirketinin müştereken sahip olduğu ve Diyarbakır'da bulunan toplam üç sahadaki kuyuların lokasyon sahaları, yolu, enerji nakil hattı ve petrol boru hattı için gerekli olan çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verildi.

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Enerjide kamulaştırma kararı
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