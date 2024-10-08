Enerjide siber savunma atağı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ve Aselsan ortaklığında yerli ve milli imkânlarla geliştirilen kontrol ve veri toplama merkezi SCADA sisteminin Batman Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı üzerinde kullanılmaya başlandığını açıkladı. Bayraktar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenlenen Enerji Sektöründe Siber Savunma Simülasyonu Konferansı"ndaki konuşmasında, enerji sektöründeki siber risklere değindi. Tüm dünyada siber güvenlik konusuna ciddi bütçe ayrıldığına işaret eden Bayraktar, bu yıl sonu itibarıyla siber suçların küresel maliyetinin yıllık 10 trilyon dolara ulaşacağının tahmin edildiğine işaret etti.Başta enerji üretim tesislerine, elektrik şebekelerine ve petrol hatlarına yönelik saldırıların yoğunlaştığı bir döneme girildiğini kaydeden Bayraktar, üretim ve iletim dışında, kullanılan cihazların dijitalleşmesiyle tüketim tarafında da yeni siber risklerin oluştuğunu ifade etti. Bayraktar, arz kesintilerinin önüne geçmek ve ekonomik kayıpları engellemek adına enerji sektöründe siber saldırıları önlemek amacıyla çeşitli uygulamalar geliştirdiklerine dikkati çekerek, "Bunlardan biri de bu ihtiyaca yönelik geliştirdiğimiz özelleşmiş SCADA sistemleri. Milli şirketimiz BOTAŞ, Aselsan ortaklığında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen SCADA sistemini, ülkemizin petrol ihtiyacı için kritik öneme sahip Batman Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı üzerinde kullanmaya başladı. Bu sistemi tüm doğalgaz altyapısında kullanmak için de ilgili kuruluşlarımız çalışmalarına devam ediyor" dedi.Elektrik şebekesinin güvenliğine yönelik çalışmalara da değinen Bayraktar, şöyle devam etti: "Yaklaşık 75 bin kilometrelik, dünyanın en büyük şebekelerinden biri olan elektrik iletim hattımızın işletiminden sorumlu kurumumuz TEİAŞ da siber saldırılara karşı bu anlamda güvenlik için önemli bir altyapıya sahip. Tüm bu şebeke, bakanlığımızda bulunan Siber Güvenlik Operasyon Merkezinden 7/24 izleniyor. Olası bir felaket durumunda veri merkezimizin devamlılığını sağlamak için Ankara dışında da bir felaket kurtarma merkezimiz bulunmakta. Düzenli olarak yaptığımız sızma testleri ve kapalı devre iletişim altyapısıyla olası saldırılara karşı güvenliği ön planda tutuyoruz. Yine BOTAŞ gibi TEİAŞ da milli SCADA projesini Havelsan ile birlikte hayata geçiriyor."TBMM Sanayi ve Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da kritik altyapıların başında enerji sektörünün geldiğini belirterek, "Askeri ve sivil hedefler arasında fark gözetmeden yapılan saldırılar siber güvenlik alanında yeni bir sayfa açarken siber güvenliğin önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Türkiye de jeopolitik konumu nedeniyle her gün sayısız siber güvenlik tehdidi altında. Ülkemizin Asya ve Avrupa kıtalarının bağlantı noktası olduğunu düşündüğümüzde kritik altyapılarımızın ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz" ifadelerini kullandı.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ise siber güvenlikte başarılı olmanın yolunun daima yerlilik ilkesine öncelik vermekten geçtiğini belirterek, "Daha güvenli yazılım teknolojileri geliştirilmesi için mutlak surette ilgili kurumlarla işbirliğine gidilmeli, yazılım geliştirme ve test etme aşamalarında üniversitelerimizden ve genç beyinlerimizden faydalanılmalıdır. Siber güvenlik alanında yapaılacak yasal düzenlemelerle ve bakanlığımızın desteğiyle enerji sektörümüz daima emin ellerde olacaktır" diye konuştu.