Enerjide tam bağımsız dönem başlıyor

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de video konferans yöntemi ile katıldığı"Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" panelinde ise bu alandaki yeni yatırımlar ve yenilikler konuşuldu. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem moderatörlüğünde gerçekleşen panelde EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Kalyon Enerji CEO'su Murtaza Ata, Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer konuştu.Panelde konuşan Kalyon Enerji CEO'su Murtaza Ata enerji kaynaklarından kömürün hâlâ en önemli enstrüman olduğunu belirterek, "Ancak burada bizim odaklanmamız gereken konu kömürün çevreye en az zararlı hali getirilerek üretim yapılmasıdır" dedi. Güneşten enerji elde etme konusunda da Türkiye'nin çok ciddi ilerleme kaydettiğini, çok büyük güneş tarlaları kurduğunu belirten Ata, "Ancak burada önemli olan panel teknolojisinin yerlileşmesi. Burada biz de kendi teknoloji yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz" dedi. Panel üreten fabrikaların tamamımın hücreleri Çin'den ithal ettiğini belirten Murtaza Ata, şunları söyledi: "Dünyadaki en büyük 3 santralinden birinin inşası tamamlanmak üzere. Bin 200 megavatın üzerindeki kısmı devreye girecek. Çok düşük maliyetlerle elektrik enerjisi üreterek bu yıl içinde yaşadığımız enerjideki inanılmaz maliyet artışına rağmen ülke ekonomisine hizmet ediyor. Binlerce megavat yatırım planlarımız devam ediyor.Güneş paneli çok stratejik bir teknoloji. Bunun da milli olması lazım." Yerli ve milli rüzgâr türbini için çalışmaların son aşamaya geldiğini anlatan Ata, "Şu anda rüzgâr türbini üreten bir Türk markası yok. İki yıl içinde yerli ve milli rüzgâr türbinlerini üreteceğiz" dedi. Kalyon enerji olarak 2030'da yerli nükleer santraller kurmayı planladıklarını anlatan Ata, "İlk etapta daha küçük ölçekli nükleer santralleri hayata geçireceğiz. Ancak bu konuda da yerli ve milli bir bilgiye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, Türkiye'nin bor madeninde ulaştığı büyüklüğü anlattı. Dünya bor rezervinin yaklaşık 4.5 milyar ton civarında olduğunu; bunun yaklaşık 3.3 milyar tonunun Türkiye'de yer aldığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise 1.2 milyar ton rezerv ile büyük rakip olduğunu ifade eden Serkan Keleşer, bor madenindeki üretim ve tüketim değerlerinde ciddi bir ivme yakalandığını ifade etti.Dünyada yaklaşık 5.7 milyon ton bor üretimi olduğunu vurgulayan Keleşer, şu bilgileri paylaştı: "Tüketim 4 milyon ton. Eti Maden 2.7 milyon ton üretiyor. Geçen yıl Eti Maden 2.63 milyon ton bor sattı. Pazar payımız yüzde 60'ın üstünde. Bu sene de 2.6 milyon ton bor satacağız. 1.3 milyar dolar ciro yapacağız." Dünyadaki bor pazarının normalde 2 milyar dolar olduğunu ancak katma değerli bor pazarının 60 milyar dolar olduğunu ifade eden Keleşer, "Cevher olarak yaklaşık 120 dolardan başlayan hikâyemizi borik asit olarak 800-900 dolarlara getirmiştik, artık bor karbür olarak toza dönüştürdüğümüzde 40 bin dolara getirmiş olacağız. Sırada tonu 4 milyon dolar olan ürünler var. 2023 ocak ayında bu katma değer çemberini tamamlamış olacağız" dedi.EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu da, enerjide tam bağımsız olabilmenin en temel faktörünün güç olduğuna dikkat çekti. Bu anlamda gelecek nesiller için de bu gücün yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasının önemine işaret eden Türkoğlu, "Türkiye kurulu güçte yüzde 55 yenilenebilir kapasiteye ulaştı, zaman zaman yüzde 70'lerin üzerine çıkıyor" dedi. "Bizim bağımsızlığımız yenilenebilir enerji kaynakları üzerine" ifadesini kullanan Ahmet Türkoğlu, şöyle devam etti: "Türkiye kurulu güçte Avrupa'da 6'ıncı sırada. EPİAŞ'ta elektrik ve doğalgaz alınıyor, satılıyor. Avrupa çapında EPİAŞ en çok işlem yapılan üçüncü borsa spot anlamında. Türkiye'de hızlı bir yenilenebilir enerji gelişimi var. Yatırımların çok güçlü olması lazım. Önümüzdeki yıllarda yatırımlar hızlanmazsa arz sıkıntısı yaşanabilir."