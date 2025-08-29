Enerjiden Aile ve Gençlik Fonu’na 10 milyar TL

ENERJİve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Aile ve Gençlik Fonu'na destek verdiklerini belirterek, "Petrol ve doğal gazdan aldığımız devlet hisseleri ile madenlerden elde edilen devlet haklarının yüzde 20'sini Aile ve Gençlik Fonu'na aktararak 10 milyar 583 milyon lira kaynağı gençlerimizin yarınlarına yatırım olarak sunduk. Bugün itibarıyla 56 binden fazla çiftimiz, bu fondan yararlanmaya hak kazandı" dedi. Bayraktar, gerçekleştirilen keşiflerle yalnızca enerji arz güvenliğini güçlendirmediklerini, aynı zamanda milletin refahına doğrudan katkı sağladıklarını da anlattı. Bakan Bayraktar, "Gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor, ailelerimizin mutluluğunu büyütüyoruz" dedi.