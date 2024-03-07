Enerjinin geleceği Turkuvaz’da masaya yatırıldı: Akkuyu elektriği bu yıl geliyor

Turkuvaz Medya Grubu dün enerjinin devlerini ağırladı. Yenilenebilir enerjiden doğalgaza, petrolden yeşil dönüşüme birçok başlığın ele alındığı 6. Enerji ve İklim Forumu'nun özel konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar oldu. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün sorularını yanıtlayan Bayraktar, Akkuyu'da çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini, bu yıl içinde ilk elektriği üretmek istediklerini söyledi. Bakan Bayraktar, "Süreçte karşı karşıya olduğumuz açık ve kapalı bazı yaptırımlar var. Onları sahaya yansıtmadan çözmeye çalışıyoruz. Dört reaktörü 2028'e kadar devreye almayı ve Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu buradan karşılamayı hedefliyoruz. Bunu yaptığımız takdirde yenilenebilir enerjinin önünü açmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin 30 yılda 20 bin megavatlık kurulu güce ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu: "Sinop'la alakalı iki ilgili ülke var. Rusya ve Güney Kore Cumhuriyeti. Trakya'yı ağırlıklı olarak Çin'le konuşuyoruz, orada çok ciddi noktaya geldik. Sinop'la alakalı elbette ki Rusya ve Rosatom. Akkuyu'da ciddi tecrübemiz var, dolayısıyla bu tecrübeyi Sinop'a taşımak istiyoruz. Görüşmelerimiz iki tarafla devam ediyor. Gaz merkeziyle alakalı da ilk etapta İstanbul finans merkezine gaz ticaret platformu üzerinde çalışıyoruz, Gazprom'la çalışıyoruz. Bunu da kısa sürede devreye alabileceğimizi düşünüyoruz. Silivri'de kapasiteyi artırmayı hedefliyoruz. Türkiye çok büyük bir piyasa, Türkiye'nin doğalgaz piyasası Avrupa'nın dördüncü büyük piyasası. Türkiye önemli bir piyasadır, önemli bir merkezdir."Gaz ve petrol keşiflerine de değinen Bakan Bayraktar, şu bilgileri paylaştı: "Karadeniz Sakarya gaz sahasındaki keşif Ağustos 2020. Çok kısa sürede gazı karaya çıkardık, evlerimizde kullanılır hale geldi. Ve bugün itibarıyla o sahadan 3.5 milyon metreküplük üretim yapıyoruz. Kararlı bir şekilde üretimimiz artıyor. Kararlılıkla 10 milyon metreküpe doğru gidiyoruz. Ama hedefimiz 40 milyon metreküp. 15 milyon hane halkının ihtiyacı karşılanacak. 2024 için iki, belki eğer zamanında yapabilirsek üç tane ayrı arama kuyusu kazacağız."BAKAN Bayraktar, enerji piyasasında özellikle de yenilenebilir enerjide bürokratik engelleri kaldırmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı. İzin süreçlerini hızlandıracak 'süper izin' mekanizmasını kurmak istediklerini vurgulayan Bayraktar, yatırımcıların ilgili kamu dairelerinde beklemelerinin önüne geçmek istediklerini, seçimden sonra bunu Meclis'e getireceklerini anlattı. Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji yatırımı yapmak isteyenlere kapasite açtıklarını, 7.500 megavatlık kapasiteye, 16 bin megavatın üzerinde başvuru olduğunu söyleyen Bayraktar, iletim hatlarının iyileştirilmesi için de Dünya Bankası'yla 10 milyar dolarlık proje yürütüldüğünü vurguladı. Bakan Bayraktar, şöyle devam etti: "Sanayicilerimizin ve yatırımcıların elinde olan yenilenebilir enerjide bazı kapasiteler var. Beklentimiz bu kapasitelerin artık üretime dönmesi."HEM elektrik hem de doğalgazda devletin vatandaşa büyük destek sunduğunu anlatan Bakan Bayraktar, Karadeniz'deki keşfin ardından 1 ay vatandaşlara doğalgazdan para alınmadığını, daha sonra da 25 metreküp gazın bedava verildiğini hatırlatarak, "Bugüne kadar 87 milyar TL'lik bir faturayı Hazine karşılamış oldu. Bundan sonra belki ihtiyaç sahibi olan kişilere yönelik düzenleme yapılabilir" dedi.KARADENİZ keşfi kadar Gabar keşfinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Enerji Bakanı Bayraktar, şöyle konuştu: "Gabar'da günlük 37 bin varil petrol üretiyoruz. Bu ay sonuna kadar 3 yeni kuyu, nisan ayında da 9 yeni kuyu açacağız. Böylece ilk yarı gelmeden günlük 50 bin varile ulaşacağız. 2024 sonunda da 100 bin varile çıkacağız. O bölgeye çok yoğunlaşmış durumdayız. Doğalgaz ve petrolde dış pazarlarda da üretim amaçlarımız var. Somali'deki denizlerde petrol ve doğalgaz araması için çalışmalara başlayacağız. Libya'da karada bazı sahalarda ilgilerimiz devam ediyor." Desteklere ilişkin de bilgi veren Bakan Bayraktar, "Geçtiğimiz yıl elektrik ve gaz 282 milyar lira destek verdik. Bütçe imkân ve kabiliyetleri kapsamında vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Destek mekanizmamız ihtiyacı olana da olmayana da şeklinde ama biz bunu daha çok ihtiyaç sahiplerine kaydırmak istiyoruz" dedi.20 gündür sahada olduğu Erzincan'daki maden kazasındaki son gelişmeleri değerlendiren Bakan Bayraktar, "İliç'teki kaza, benim bakanlığımın 9'uncu ayında gerçekleşti. İlk günden itibaren bizim Türkiye olarak olmazsa olmaz konularımızdan biri madenler. Politikalarımızı o yönden geliştirdik. Bu konuda birtakım yasal düzenleme hazırlıklarımız var. Türkiye'yi derli toplu bir maden kanununa kavuşturma hazırlığımız vardı. Böyle bir kazayla karşılaşmak hakikaten çok üzücü" dedi. Madenlerin Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomiye sahip olabilmesi için çok önemli olduğuna dikkat çeken Bayraktar, süreci şöyle anlattı: "Yaklaşık 3 hafta İliç'teydim. Orada 9 işçi kardeşimiz halen toprağın altında. Gittiğimiz ilk günden itibaren herkesin tek amacı oradaki insanlara ulaşmaktı. Fakat şöyle bir tablo düşünün; yaklaşık 10 milyon tonluk, 400 bin kamyonluk operasyona ihtiyaç duyacaksınız. Özellikle drone'larla, radarlarla, o insanların olacağı yerleri tespit ettik. Heyelan tehlikesi devam ediyordu. Cumhurbaşkanımız her gün benden bilgi alarak süreci takip etti. İnsani boyutundan sonra olayın ikinci boyutu da çevre boyutuydu. Altın madenciliğinde siyanür kullanılıyor. Yabancı- Türk ortaklığında, yüzde 80 yabancı ortaklığında bir şirket. İş sağlığı güvenliğinde çok dikkatli davrandığını düşündüğümüz bir şirketti. Fakat demek ki bir şeyler gözden kaçmış, 8'i tutuklu olmak üzere tutuksuz yargılananlar da var. O gün de söyledik, bu konuda sorumluluğu olan kimse, nerede olursa olsun hesabını verecek. Hem temiz suyun kontrol altına alınması hem de toprağın başka bir yerle buluşmaması adına gerekli tedbirleri aldık. Çevreye zarar vermeden kontrol altına alınmış olacak. Düzenli olarak su numunesi alınıyor. Hem suda hem de toprakta çevreyi, insanımızı rahatsız edecek herhangi bir şey söz konusu değil. Bu işin iyi tarafı."Erzincan-İliç'teki madende faaliyeti durdurduklarını, Çevre Bakanlığı'nın da çevre iznini iptal ettiğini belirten Bayraktar, 2015'te Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde hazırlanan Milli Enerji ve Maden Politikası'nın Türkiye için oyun değiştirici bir politika seti olduğunu anlatarak, şöyle dedi: "Geçmişte yaşanan kazalara baktığımızda madencilik sektöründe yaşanan krizlerin bizi daha fazla regülasyona ittiğini görüyoruz. Bizim planımız düzenlemeleri daha yalın hale getirmekti. Yatırımı ve sermayeyi Türkiye'ye çekmek için planlar yapıyorduk. Erzincan'dan sonra bu planda bir değişiklik olmayacak. Bu stratejiden geri dönüş yok. Yine bu yolda devam edeceğimizi umuyorum. Mutlaka madencilikte iyileştireceğimiz alanlar var. Geçen yıl biz 8 bin maden denetimi yaptık. Erzincan'daki söz konusu madeni 2 kere denetledik. Çevre Bakanlığı da denetimler yaptı. Biz denetim kalitemizi de artırmalıyız. Bunu görüyoruz. Burada şirketin de üzerine düşenler var. Böyle kazalarda şirketi ortada göremiyorsunuz. Kenara çekilip tüm süreci devlete bırakıyorlar. Sorumlu madenciliğin önceliği, işletmecinin sorumluluğudur. Bu konuda düzenlemeler olacak. Madencilikte de bankacılığa benzer bir denetleme kurumu kurma yolundayız. Oradaki metodolojik yaklaşım gibi."GEÇTIĞİMİZ günlerde Türkiye ile Türkmenistan arasında imzalanan niyet beyanı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, "Türkmenistan gazı yıllardır gündemimizde olan bir konu. Şartların olgunlaştığı bir noktadayız.Türkmenistan'dan gazın Türkiye'ye gelmesiyle ilgili ilk alternatif İran üzerinden swap. İkinci seçeneğimiz. İran ve Azerbaycan üzerinden swap, son seçeneğimiz ise Hazar denizinden boru hattıyla gelmesi. Son seçenek daha uzun vadeli ve sürdürülebilir. Türkmenistan'dan 2 milyar metreküp gazı hızla temin edebilecek noktadayız" değerlendirmesinde bulundu.FORUMUN ana sponsorluğunu Halkbank, Kalyon Enerji, Türk Telekom, Vakıf Leasing, Ziraat Bankası, co sponsorluğunu EnerjiSA, RHG Enertürk Enerji, Smart Güneş Teknolojileri, SOCAR Türkiye, destek sponsorluğunu ise Akfen, BioTrend, Karakan Enerji, D&R, Epiaş, İdefix, NaturelGaz, Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş, Papara, Shell, Zorlu Enerji üstlendi.