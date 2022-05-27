Enerjinin kalbi Turkuvaz Medya’da attı! Bakan Dönmez tarih verdi: İlk kaynağı yapıyoruz

Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirve'si, Dönüşüm 2.0, Turkuvaz Medya Center'da gerçekleşti.

Zirve'de ulusal ve uluslararası önemli konuşmacılar yer aldı. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde gerçekleşen Zirve'ye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan Eski Çevre Bakanı, Avrupa İklim Vakfı Asil Üyesi, Avrupa Bina Performans Enstitüsü Başkanı Julian Popov, bürokratlar ve sektör temsilcileri katıldı.

Zirve, Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'in açılış konuşmasıyla başladı. "Türkiye'nin Enerji Dönüşüm Stratejisi" başlıklı özel oturumun moderatörlüğü, Sabah Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe yazarı Dilek Güngör tarafından gerçekleştirildi.

Oturumda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcıları Dr. Alparslan Bayraktar, Prof. Dr. Şeref Kalaycı ve Abdullah Tancan, enerji dönüşüm stratejileri ile ilgili bilgi ve gelişmeleri aktardı.

Sabancı Üniversitesi Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Direktörü Bora Şekip Güray'ın yönetiminde sürecek olan panelin konuşmacıları da Zorlu Enerji CEO İbrahim Sinan Ak, Enerjisa Enerji CEO Murat Pınar, Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan oldu.

BAKAN DÖNMEZ ZİRVE'DE TARİH VERDİ: İLK KAYNAĞI YAPIYORUZ

Zirvede konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Karadeniz'de Temmuz'da boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız. Borular 2200 metre su derinliğinden geçecek" dedi.

Dönmez, 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde, son dönemde enerji piyasalarında yaşanan çalkantıların temelinde arz-talep kaynaklı dengesizlikler ve fiyatlardaki aşırı oynaklığın olduğunu söyledi.

Enerji arz güvenliği ve iklim değişikliği arasındaki ilişkide ibrenin arz güvenliğine döndüğünü ifade eden Dönmez, "Adeta iklim değişikliğinin havariliğini yapan ülkelerde son dönemde fosil kaynakların kullanımının arttığını görüyoruz. Bu da bize enerji dönüşümünün sözlerle, vaatlerle ya da havuç-sopa ikilemiyle değil, uzun dönemli planlamalar ve öngörülerle olacağını gösteriyor." diye konuştu.

Dönmez, Türkiye'nin bu anlamda erken yol alan ülkelerden biri olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Biz enerji dönüşümünü kaynaktan teknoloji üretimine kadar bütüncül bir perspektifte kendi iç dinamikleriyle harekete geçiren nadir ülkelerden biriyiz. Son dönemde enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan hızlı artış bir kez daha gösterdi ki yerli kaynaklara dayanmayan bir sistemde enerji bağımsızlığından söz edemeyiz. Bugün enerji kurulu gücümüzün yüzde 65'i yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanıyor. Yenilenebilir enerjide ise adeta bir Türkiye baharı yaşanıyor. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ile başladığımız ve mini YEKA'larla sürdürdüğümüz süreç, yenilenebilir enerjinin dinamosu olmuş durumda. Bugüne kadar YEKA'larla 4 bin 250 megavatlık yarışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki dönem 2 bin 750 megavatlık yeni yarışmalarla inşallah 7 bin megavata ulaşacağız. YEKA RES-3'ün başvurularını 31 Mayıs'ta, YEKA GES-4'ün başvurularını 21 Haziran'da almaya başlayacağız. "

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük gazın 2023'te milletle buluşması için masa başında ve sahada hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Gaz çıkarma projesini sahadaki ekiple birlikte takip ettiğini söyleyen Dönmez, şunları kaydetti:

"Yarın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey ile Filyos'ta olacağız. Sahadaki son gelişmeleri birlikte yerinde inceleyeceğiz. Şu ana kadar her şey belirlediğimiz takvim çerçevesinde ilerliyor. İnşallah önümüzdeki yıl vatandaşlarımız Karadeniz gazıyla buluşacak. Karadeniz gazını mutfağında kullanacak. Geçtiğimiz aylarda tedarikine başladığımız su altı borularının temininde son aşamadayız. Gelecek ay, en geç bütün borular Filyos'a inmiş olacak. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra temmuzda boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı vurmuş olacağız. Borular 2 bin 200 metre su derinliğinden geçecek ve toplamda da 170 kilometre uzunluğunda olacak."

4. SONDAJ GEMİSİ ŞU AN MERSİN'DE

Dönmez, Karadeniz'deki Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularındaki akış testlerinin de tamamlandığını belirterek, Türkali-1'de günlük 1,7 milyon metreküp, Türkali-2'de günlük 2,6 milyon metreküplük gaz akışının yakalandığını dile getirdi.

Testler sonucu üretim seviyesinin kuyu başına günlük ortalama 3 milyon metreküpe çıkılabileceğini ifade eden Dönmez, "Bütün planlamalarımızı yerli gazımızı 2023'ün ilk çeyreğine yetiştirecek şekilde yaptık. Filyos'ta yerli gazın milletimizle buluşması için büyük bir gayret gösteren, sahada ve gemilerde arı gibi çalışan bir ekip var. 3 gemimizle sürdürdüğümüz sondaj çalışmalarımıza geçtiğimiz hafta yeni bir gemi daha eklendi. Dördüncü sondaj gemimiz şu an Mersin Taşucu'na demirlemiş durumda. Burada 2 aylık bir bakım süreci olacak ve ardından ilk sondaj için demir alacak." dedi.

Dönmez, son dönemde enerji ve emtia fiyatlarındaki sert yükselişlerin küresel ekonomiler üzerinde büyük baskı oluşturduğuna işaret ederek, "Enerji maliyetleri küresel enflasyonun yönünü belirler duruma geldi. Bizler de bu durumdan ne yazık ki olumsuz etkilenen ülkeler arasındayız. Petrol ve doğal gazda artan talep ve de yükselen fiyatlar, maliyetler üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturuyor. Salgın sonrası yaşanan hızlı toparlanmaya ilaveten küresel çapta yaşanan kuraklık ve Rusya-Ukrayna Savaşı da doğal gaza olan talebin sıçramasına neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

ISPARTA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ SONRASI ŞİRKETE CEZA

Dönmez, enerjide üretim ve altyapı çalışmaları kadar önem verdikleri bir diğer konunun da vatandaş memnuniyeti olduğunu belirtti.

Dağıtım şirketleriyle konuştukları başlıklardan birinin de altyapı yatırımları ve kesinti süreleri olduğunu söyleyen Dönmez, şunları kaydetti:

"Gereken yatırımların aksatılmaması konusunda şirketlerimizi sürekli uyarıyoruz. Bu kış Isparta'da yoğun kar yağışından dolayı elektrik sıkıntısı yaşandı. Bizler de olayın akabinde Isparta'ya intikal ettik ve bütün çalışmaları yerinde koordine ettik. Yapılan tetkikler sonucu bölgenin dağıtım şirketi Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin gerekli iyileştirme, yenileme ve kapasite artırımı yatırımlarını zamanında yapmadığını tespit ettik. Şirkete toplamda 3 milyon 236 bin 666 liralık idari para cezası kesildi. Ayrıca her bir aboneye 109 lira, diğer abone gruplarına göre ise bağlantı gücüne göre 1307 liraya kadar ödeme yapılacak. Vatandaşlarımız ilgili dağıtım şirketine başvurarak söz konusu bedeli şirketten alabilecek. Burada şirket toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tutarında tazminat ödeyecek. Uzun süreli kesintiler ve olaydan hemen sonra vatandaşlarımızın kullandıkları elektrikli araçların zarar görmesinden dolayı gereken bütün tazminatların şirket tarafından ödenmesine karar verildi. Vatandaşımızın hiçbir zaman mağdur edilmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz."