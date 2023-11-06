Enerjisini Macaristan’a taşıdı, sırada Romanya var 2.000 MW’a ulaşacak

İŞ Bankası Grubu tarafından başta rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı entegre bir enerji portföyü oluşturmak ve elektrik enerjisi üretimi ve ticareti ile faaliyeti göstermek amacıyla Ağustos 2022'de kurulan İş Enerji, yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da büyümesini sürdürüyor. Kısa sürede yaptığı yatırımlarla 784 MW'lık kurulu güce ulaşan şirket, grubun enerji bağımlılığını azaltacak dönüşümü yönetme ve sektöründe etkili bir aktör olma misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. "Vizyon olarak, grubun ve ülkemizin sürdürülebilirlik yaklaşımına ve bu yaklaşımının bir parçasını oluşturan 'yeşil ekonomi' dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diyen İş Enerji Genel Müdürü Kayahan Karadaş ile büyüme hedeflerini konuştuk.İş Enerji, 680 MW'ı rüzgâr, 104 MW'ı ise güneş olmak üzere toplam 784 MW'lık kurulu güce sahip. Macaristan'da devam eden 66 MW'lık güneş enerji santralini de bu hesaba dahil ettiğimizde toplam kurulu gücümüzün 850 MW seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu kurulu güç, karbon salınımını 66 milyon adet ağaca eşdeğer miktarda azaltmakta ve ortalama 730 bin hanenin elektrik enerjisi tüketimini karşılamaktadır.Stratejimiz gereğince yatırımlarımızın tamamını yenilenebilir enerji sektöründe yapmayı hedeflemiştik ve bu hedef doğrultusunda da ilerliyoruz. Nitekim dünyanın stratejisi de bu yönde şekilleniyor. Şu an için stratejimizi değiştirmeyi düşünmüyoruz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak büyümeyi planlıyoruz. Bu hedef ve strateji doğrultusunda, finansal kuruluşlarının da büyük desteğini görüyoruz. Ulusal ve uluslararası finansal kuruluşlar, yeşil enerji yatırımlarını finanse etmek konusunda oldukça iştahlı davranıyorlar.Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa enerji piyasasında meydana gelen dalgalanma ve bunu takip eden Rusya yaptırımları Avrupa ülkelerini farklı enerji tedarikçileri aramaya itti. Avrupa ülkeleri, iklim krizi ve küresel ısınmanın da etkilerini gözeterek, yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımları ciddi bir biçimde teşvik etmeye başladı. Biz de bu alanda önemli fırsatlar görüyoruz, kuruluş stratejimizde portföyümüzün yüzde 30'unu Avrupa'da oluşturma hedefi koymuştuk ve bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Bu kapsamda ilk yatırımımızı Macaristan'da yaptık ve söz konusu yatırımımızın en geç Ocak 2025'te devreye girmesini bekliyoruz.Orta vadede 2000 MW kurulu güce ulaşma hedefimiz var. Bu hedefe ulaşabilmek için finansman imkânlarına erişim ve altyapının da yatırıma imkân tanıması önemli. Günümüz koşullarını esas alırsak, orta vadeli hedefimize ulaşabilmek için yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yapmamız gerekiyor diyebiliriz.Türkiye Ulusal Enerji Planı uyarınca ülkemiz, 2053 yılına kadar karbon salımını sıfıra indirmeyi hedefliyor. İş Enerji olarak bizler de, Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji üreticisi olma hedefiyle yola çıktık ve kuruluş stratejimizde de portföyümüzün tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşturmayı planladık. Bu doğrultuda, ülkemizin karbon emisyonunu sıfırlama hedefi ve İş Enerji'nin yenilenebilir enerji sektöründe büyüme hedefi birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğundan Türkiye'nin yeşil ekonomi dönüşümüne en büyük katkıyı sağlamış şirket olmayı planlıyoruz.Halihazırda Macaristan'da aktif bir yatırımımız bulunuyor. Buna karşın Romanya, Bulgaristan ve İtalya'da da çeşitli fırsatları değerlendiriyoruz. Söz konusu ülkeler arasında ilgimizi en çok çeken ülke Romanya. Burada çok büyük potansiyel var ve biz bu potansiyeli değerlendirebilmek adına 2023 yılının Ekim ayında Romanya'da "Is Energy Romania SRL" unvanlı ayrı bir şirket kurduk.Hedefiniz İş Enerji'yi sektörde nasıl bir yere getirmektir? Hedefimiz İş Enerji'yi Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji portföyüne sahip şirketi yapmak, İş Bankası Grubu'nun yeşil enerji dönüşümünü sağlamak ve ülkemizin yeşil ekonomi dönüşümüne en büyük katkıyı sağlamak. Bu kapsamda 2025 yılına kadar 2.000 MW kurulu güce ulaşmayı ve uzun vadede ise, tamamen temiz enerjiden oluşan portföyümüzle, Türkiye'nin en büyük elektrik üreticileri arasındaki yerimizi almayı hedefliyoruz.