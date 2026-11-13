Enerjisini üreten Gürsu’dan üçüncü GES yatırımı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdüren Gürsu Belediyesi, üçüncü Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için çalışmalara başladı. Yaklaşık 50 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek tesisin finansmanı, Dünya Bankası destekli Türkiye Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (PUMREP/KABYEP) kapsamında sağlandı. Üç yılı geri ödemesiz, toplam 13 yıl vadeli finansman modeliyle gerçekleştirilen yatırımın belediyenin enerji maliyetlerini azaltması ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlaması hedefleniyor.

YILDA 2,1 MİLYON KWH TEMİZ ENERJİ

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın seçim vaatleri arasında yer alan yeni GES projesiyle ilçedeki güneş enerjisi santrali sayısı üçe çıkacak. Yılda yaklaşık 2,1 milyon kWh elektrik üretmesi planlanan tesis, belediyenin enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasına katkı sağlayacak. Gürsu Belediyesi, mevcut GES yatırımlarıyla 2025 yılında yaklaşık 1 milyon 113 bin kWh temiz elektrik üreterek 7 milyon 250 bin TL gelir elde etti.

60 BİN AĞACIN KARBON TUTUMUNA EŞDEĞER

Yeni tesisin çevresel kazanımlarına dikkat çeken Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız yeni GES projemizin inşasına başladık. Bu tesisle yaklaşık 700 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer temiz enerji üreteceğiz. Yılda yaklaşık 1.315 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyonunun önlenmesini hedefliyoruz. Bu miktar, 60 bin ağacın yıllık karbon tutumuna eşdeğer. Ayrıca yılda yaklaşık 740-860 ton kömürün yakılmasının önüne geçebileceğiz. Her yönüyle ilçemizi ve çevremizi koruyacağız" dedi. Gürsu Belediyesi AR-GE Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje, enerji üretiminden ekonomik tasarruf sağlanmasına kadar birçok alanda katkı sunacak. Yeni yatırımın, belediyenin karbon nötr olma hedefini desteklemesi ve ilçenin sürdürülebilir enerji dönüşümünü güçlendirmesi amaçlanıyor.



GÜRSU'DA TEKSTİL ATIKLARI GELİRE DÖNÜŞÜYOR

Gürsu Belediyesi, sıfır atık çalışmaları kapsamında kullanılmış tekstil ürünlerinin geri dönüşüme kazandırılması için yeni bir adım attı. Belediye, düzenlenen ihale sonucunda Artçev Geri Dönüşüm firmasıyla 36 aylık sözleşme imzalayarak 5 milyon 87 bin 880 TL kiralama geliri sağladı. İlçe genelindeki tekstil kumbaralarında toplanacak kıyafet, ayakkabı, çanta, oyuncak ve benzeri ürünler geri dönüşüme kazandırılırken, kullanılabilir durumdakiler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, projeyle hem çevreyi koruduklarını hem de belediyeye ekonomik katkı sağladıklarını belirtti. Çalışmayla doğal kaynakların korunması, karbon ayak izinin azaltılması ve tekstil atıklarının yeniden ham madde olarak değerlendirilmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör