Enerjiye yatırım 2027’de yarım trilyon lirayı geçecek

Türkiye'de enerji sektörüne yönelik sabit sermaye yatırımlarının 2027'de 538 milyar 255 milyon liraya ulaşması öngörülürken, enerji arz güvenliğinin artırılması, dışa bağımlılığın azaltılması ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalar sürecek. Söz konusu yatırımların 198 milyar 738 milyon lirasının kamu, 339 milyar 517 milyon lirasının ise özel sektör tarafından gerçekleştirileceği öngörülüyor. Öte yandan, madencilik sektöründe bu yıl 700 milyar 321 milyon lira olarak tahmin edilen sabit sermaye yatırımlarının 2027'de yaklaşık 884 milyar 985 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

AKKUYU TAMAMLANACAK

Nükleer enerjinin elektrik üretim portföyüne dahil edilmesi ve nükleer teknolojilerin yerlileştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesinin 2027'de işletmeye alınması, ikinci ünitesinin ise inşaat çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. Sinop ve Trakya NGS projelerinde teknoloji sağlayıcı ülke veya şirketlerle yapılacak anlaşmalara esas taslak temel prensiplerin belirlenmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin bu yıl 131 bin 112 megavat olması beklenen toplam elektrik kurulu gücünün 2027'de 140 bin 47 megavata ulaşacağı öngörülüyor. Aynı dönemde güneş enerjisi kurulu gücünün 30 bin 205 megavattan 35 bin 705 megavata, rüzgar enerjisi kurulu gücünün ise 16 bin 10 megavattan 18 bin 10 megavata çıkması bekleniyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının 2027'de yüzde 52 olması, yerli kaynaklardan üretilen elektrik miktarının ise 256,5 milyar kilovatsaate ulaşması bekleniyor.

GAZ ÜRETİMİ 2 KAT ARTACAK

Yenilenebilir enerji yatırımlarının şebekeye entegrasyonunun sağlanması amacıyla iletim altyapısına yönelik yatırımlar da sürdürülecek. 2026'da 6.8 milyar metreküp olması beklenen yer altı doğal gaz depolama kapasitesinin 2027'de 7.8 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Program kapsamında, bu yıl 3.3 milyar metreküp olması beklenen yıllık doğal gaz üretiminin 2027'de 7 milyar metreküpe, günlük ham petrol üretiminin ise 135 bin varilden 144 bin varile çıkarılması hedefleniyor.