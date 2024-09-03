Enflasyon 1 yılın dibinde

Enflasyonda, uygulanan ekonomik programın öngörüleri doğrultusunda düşüş devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ağustosta yüzde 2.47 ile, piyasa beklentilerinin altında arttı. Temmuzda yüzde 61.78 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 51.97 ile Ağustos 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. TÜFE Ağustos 2023'te yüzde 58.94 olarak hesaplanmıştı.Böylece haziranda yüzde 71.60 olan yıllık enflasyonda 2 ayda yaşanan düşüş 19.6 puan oldu. Mayıs ayında yüzde 75.45 ile zirvenin görüldüğünü belirten analistler, eylülde enflasyonun yüzde 50'nin altına inmesini bekliyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 seviyesinde. Bu yılın ilk 8 ayında enflasyon yüzde 31.94 olarak gerçekleşti.TÜİK verileri üretici fiyatlarında da düşüş ivmesinin sürdüğünü gösterdi. Yıllık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) artışı ağustosta yüzde 35.75 oldu. Böylelikle yıllık üretici enflasyonu Mayıs 2021'den bu yana, yani 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Aylık olarak bakıldığında ise üretici fiyatlarında artış yüzde 1.68 oldu. Üretici fiyat artışıyla tüketici fiyat artışı arasındaki makas ağustos ayında da devam etti. Ağustos ayıyla birlikte yıllık üretici enflasyonunun yıllık tüketici enflasyonu altındaki seyri 14. aya yükseldi.Yıllık çekirdek enflasyon da yüzde 60.23 seviyesinden yüzde 51.56'ya geriledi. Ağustosta aylık bazda en yüksek artış yüzde 11.34 ile eğitim ve yüzde 8.51 ile konut grubunda yaşandı. Ağustosta düşüş yaşanan tek ana harcama grubu yüzde 1.10'la gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Böylece Ağustos 2020'den bu yana gıda fiyatlarında aylık bazda ilk kez düşüş görüldü. Yıllıkta en yüksek enflasyon yüzde 120.81 ile eğitimde görülürken, en düşük enflasyon yüzde 28.96 ile ulaştırma grubunda yaşandı.Ağustos ayının zam şampiyonu yüzde 43.20 ile üniversite eğitim ücreti oldu. Onu yüzde 41.56 ile havayolu ile yolcu taşımacılığı, 38.58 ile şans oyunları, 27.64 ile şehir gazı ve doğalgaz, 17.90 ile demiryolu ve şehiriçi yolcu taşımacılığı, 9.62 ile şekerleme, çikolata ve kakao ürünleri, yüzde 7.61 ile otobüs ile şehiriçi yolcu taşımacılığı, yüzde 7.38 ile gerçek kira, yüzde 5.62 ile yumurta takip etti.HAZINE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyonun belirginleştiğine dikkat çekerek, yıllık enflasyonun son 3 ayda 23.5 puan gerilediğini söyledi. TÜİK'in açıkladığı ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Şimşek, "Geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon ağustosta yüzde 2.5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1.4 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu. Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Program hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığımız aşikâr. Düşen enflasyon, finansal istikrar ve dengeli büyüme ortamında özel sektörümüzün maliyet ve stok yönetimini iyileştirirken verimlilik, inovasyon ve yüksek katma değerli üretime odaklanması önem arz ediyor" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirterek, "Enflasyonla mücadele konusunda ekonomik programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Güçlü siyasi ve sosyal sahiplenme ile enflasyonda sağladığımız sonuçlarla öngörülebilirliği arttırıyor, istikrar içinde büyüme hedefimize katkıda bulunuyoruz. Enflasyon konusunda elde ettiğimiz pozitif sonuçların refah seviyesi ve gelir dağılımı üzerindeki etkilerini de önümüzdeki dönemde görmeye başlayacağız. Açıklayacağımız güncellenmiş OVP ile mal ve hizmet piyasalarının daha etkin işlev görmesini sağlayacak ve piyasada rekabeti artıracak politikalar vasıtasıyla enflasyon üzerindeki ataleti kırmayı ve uzun dönemli beklentileri iyileştirerek dezenflasyonun reel ekonomi üzerindeki maliyetini hafifletmeyi amaçlıyoruz" dedi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklamasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu. Buna göre, konut ve işyeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılacak. Açıklanan ağustos ayı enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 64.91 olarak netlik kazandı. Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve temmuz ayından itibaren sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.