Enflasyon 20 ay sonra %40’ın altına geriledi

Uygulanan ekonomik programla birlikte kesintisiz büyüme sürecini 18 çeyreğe taşıyan, istihdamda rekor kırıp işsizliği 12 yılın dibine çeken, cari açıktan risk primine kadar birçok makro veriyi iyileştiren Türkiye, enflasyonla kararlı mücadelesinin de meyvelerini almaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, geçtiğimiz yılın mayıs ayında yüzde 75.45 ile zirveyi gördükten sonra düşüşe başlayan enflasyonda kesintisiz gerilime art arda 9'uncu aya taşıdı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TFÜE) şubatta yüzde 2.27 ile beklentilerin altında kaldı. Son 4 yılın en düşük şubat artışı yaşanırken, yıllık enflasyon yüzde 39.05 ile 2023 Haziran ayından bu yana yani 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. TÜFE'de 9 ayda yaşanan düşüş 36.4 puana ulaştı. Yılın ilk iki ayındaki enflasyon yüzde 7.42 olarak gerçekleşti.

50 AYIN DİBİNDE

Şubatta yüzde 2.12 artan Üretici Fiyatları Endeksi'nde (ÜFE) ise yıllık artış yüzde 25.21 ile Aralık 200'den bu yana, yani 50 ayın en düşük seviyesine indi. ÜFE'de 2024 yılının mayıs ayından bu yana yaşanan düşüş 32.5 puana ulaştı. ÜFE 2022'nin ekim ayında yüzde 157.69 ile zirveyi görmüştü.

GİYİMDE %5.06 DÜŞÜŞ

Aylık bazda giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 5.06, sağlıkta yüzde 4.38, alkollü içecek ve tütünde yüzde 0.01 gerileme oldu. Sağlık grubundaki negatif enflasyonda sağlıkta katılım payı ücretlerinde daha önce yapılan zamların geri alınması etkili oldu. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 9.92 ile eğitim ve yüzde 4.58 ile konutta yaşandı. Yıllık enflasyonun en düşük olduğu gruplar yüzde 20.84 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 23.38 ile ulaştırma olurken, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 94.90 ile eğitim ve yüzde 70.81 ile konutta gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 17.28 ile dondurmada gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 23.29 ile ayakta tedavi hizmetleri oldu. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ BANKA HİSSELERİNİ UÇURDU

DÜN açıklanan verilerin ardından enflasyonun yüzde 40'ın altına gerilemesi üzerine, gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) perşembe günü gerçekleştireceği faiz toplantısına çevrildi. PPK, aralık ve ocak aylarında 250'şer baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 50'den 45'e indirmişti. Dün açıklanan şubat enflasyonunun ardından perşembe günkü toplantıda da faiz indirimine devam edilmesine kesin gözüyle bakılması, dün borsada banka hisselerini coşturdu. Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 8'in geçerken, BIST-100 Endeksi de 10 bin puanı aştı. Borsadaki şirketlerin değeri bir günde 400 milyar TL arttı.

KİRA ARTIŞ ORANI %53.83

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıklamasıyla şubat ayı kira artış oranı da belli oldu. Kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 53.83 olarak gerçekleşti. Mart ayı boyunca gerçekleştirilecek kira artış oranları yüzde 53.83 seviyesini aşamayacak. Buna göre 27 bin lira olan kira, yüzde 53.83'lük artışla 41 bin 534 liraya yükselecek. İki yıldır uygulanan konutlarda yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırılmıştı.

FİYATLAMA DAVRANIŞLARI NORMALLEŞİYOR

Dezenflasyon sürecinde kararlılıkla uyguladığımız politikalar neticesinde enflasyon düşmeye devam ediyor. Üretici enflasyonundaki görece düşük seyir, tüketici fiyatlarını maliyet yönlü olumlu etkilemeye devam ediyor. Bu durum fiyatlama davranışlarında normalleşmenin sürdüğüne işaret ediyor. Talepte dengelenme bu süreçte enflasyondaki düşüşe katkı verirken, tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de geriledi. Reel sektörümüzün yatırım kararlarında öngörülebilirliğinin artması, vatandaşımızın alım gücünün yükselmesi ve sürdürülebilir büyüme için enflasyonla mücadele ekonomi programımızın temel önceliğidir. Dengeli büyüme yaklaşımı ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı stratejilerimizi hayata geçirmeye, tek haneli seviyelere ulaşıncaya kadar enflasyon ile kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

HEDEF KALICI FİYAT İSTİKRARI

Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39.1 gerçekleşti. Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21.7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59.8 oldu. Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız.

Gıdada 3 yılın en düşüğü

Enflasyon düşmeye, yatırım, üretim ve istihdam artmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı olarak aldığımız tedbirlerin ve sıkı denetimlerin etkisiyle gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 6.7 puan gerileyerek, son 3 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35.11 oldu. Fiyat katılığının yüksek olduğu hizmetler grubunda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 3,2 puan gerileyerek yüzde 59.78'e geriledi. Yıllık enflasyondaki gerilemenin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz.