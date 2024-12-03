Enflasyon % 47’ye geriledi

Enflasyonda mayıs ayındaki zirvenin ardından başlayan düşüş art arda altıncı aya taşındı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 2.24 arttı. Son 5 yılın en düşük kasım enflasyonu gerçekleşti. Ekimde yüzde 48.58 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 47.09 ile Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise kasımda yüzde 0.66 artı. Üretici fiyatlarında yıllık enflasyon yüzde 29.47 ile Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi. Kira artışı ise yüzde 60.45 oldu.Enflasyonda ana eğilimin aşağı olması, Merkez Bankası'nın bu ayki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentileri güçlendirdi. Kasımda çekirdek enflasyonda yüzde 1.53 ile son 3 yılın en düşük artışı gerçekleşirken, yıllık bazda ise yüzde 47.15'e geriledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tek haneli rakamlara yeniden ulaşıncaya kadar enflasyonla mücadelemizi çok boyutlu, koordineli ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise hizmet enflasyonundaki düşüşe dikkat çekti.