Enflasyon 58 ay sonra %30’un altına indi

Gıda fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle eylülde piyasa beklentisinin altında kalan enflasyon yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez yüzde 30'un altına geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) eylülde yüzde 1.84 ile yüzde 2.2 olan piyasa beklentisinin altında arttı. Son 5 yılın en düşük eylül ayı artışı gerçekleşirken, ağustosta yüzde 31.51 olan yıllık enflasyon eylülde yüzde 29.73'e gerileyerek Kasım 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına indi.

1 YILDA 3.6 PUAN DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz yılın eylül ayında yüzde 33.3 olan yıllık TÜFE'de 1 yıllık düşüş 3.6 puan olarak gerçekleşti. Eylül ayında gıda enflasyonu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8.4 puan azalarak yıllık yüzde 27.6 oldu. Eğitim enflasyonu yıllık 17.5 puan düşerek yüzde 48.6 gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre 27.8 puan gerileyen yıllık kira enflasyonu yüzde 41.3'e indi.

FAİZ İNDİRİMİNİN ÖNÜ AÇILDI

Eylül enflasyonunun beklentilerin altında kalması ve düşüş trendinin belirginleşmesi Merkez Bankası'nın da faiz indiriminde elini rahatlattı. Analistler 22 Ekim ve 10 Aralık'ta yapılacak yılın son iki Para Politikası Kurulu toplantısında 200 baz puanlık faiz indirnimi bekliyor. Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 'nde de (Yİ-ÜFE) artış hızı yavaşladı. Eylül'de üretici fiyat endeksi aylık olarak yüzde 2.07 arttı. Ağustos ayında aylık artış yüzde 2.57 olmuştu. Yıllık üretici enflasyonu ise eylülde yüzde 27.38 ile ocaktan bu yana en düşük seviyeye geriledi. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27.62, ulaştırmada yüzde 35.10 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 39.99 artış olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonun en yüksek olduğu grup yüzde 48.62 ile eğitim ve yüzde 43.26 ile sağlık oldu. En düşük yıllık enflasyon yüzde 13.22 ile giyim ve ayakkabıda görüldü.

GIDADA AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.20 azalış, ulaştırmada yüzde 2.79 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2.71 artış olarak gerçekleşti. Aylık enflasyonun en yüksek olduğu grup yüzde 14.19 ile eğitim oldu.

KİRA ZAMMI YÜZDE 31.49

Kiracıların merakla beklediği kira zam oranları eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belirlendi. TÜİK'in 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı ortaya çıktı. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31.49 olarak hesaplandı.



CEVDET YILMAZ/ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI



DÜŞÜŞ EĞİLİMİ HIZLANDI

YILIN üçüncü çeyreğinde dışsal gelişmelerin oluşturduğu baskılara rağmen enflasyondaki düşüş eğiliminin hızlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yaklaşık 5 yıllık bir dönemin ardından Orta Vadeli Program'da ortaya konan çerçeveyle uyumlu şekilde yıllık enflasyon yüzde 30'un altına geriledi. Temel hedefimzi, enflasyonun ana eğilimindeki düşüşü güçlendirerek dezenflasyon sürecini kesintisiz biçimde sürdürmek ve fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmektir. Enflasyon beklentilerinin hedeflerimizle uyumlu biçimde çıpalanması ve arz yönlü politikalarımızdan elde edeceğimiz kazanımlarla enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere indirmeyi hedefliyoruz" dedi.



MEHMET ŞİMŞEK/HAZİNE VE MALİYE BAKANI



DEZENFLASYON GENELE YAYILIYOR

Enflasyonun Kasım 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına gerilediğine dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor. Yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Konut ve gıda arzını artırmaya yönelik politikalarımıza devam ediyoruz. 2027'de hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflaması enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacak" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör