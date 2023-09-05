Enflasyon % 58.94’e çıktı

Enflasyon ağustosta beklentileri aşarak bu yılın en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 9.09, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5.89 artış gösterdi.Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 58.94, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 49.41 oldu. TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 43.06, Yİ-ÜFE ise yüzde 31.59 arttı.Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar, yüzde 16.61 ile ulaştırma, yüzde 9.36 ile ev eşyası grubu olarak belirlendi. Ağustosta aylık bazda en az artış gösteren ana grup ise yüzde 3.11 ile eğitim olarak kayıtlara geçti. TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 89.31 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Ağustos 2022'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar yüzde 24.97 ile konut, yüzde 31.10 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 46,35 ile haberleşme olarak belirlendi.Tüketici fiyatları bazında ağustosta fiyatı en fazla artan ürün yüzde 74.67 ile 'şans oyunları', fiyatı düşen ürün ise yüzde 2.72 ile patates ve bazı yumru bitkiler oldu. Şans oyunlarındaki fiyat artışını yüzde 53.35 ile taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 42.44 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 36.57 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı izledi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını bildiklerinin altını çizerek, "Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan Şimşek, KOBİ'lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitlerinin artırıldığını belirterek, "KOBİ'lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon liradan 150 milyon liraya artırdık. Bu rakamı KOBİ dışı büyük işletmeler için de 350 milyon liradan 500 milyon liraya yükselttik. Bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz" dedi.Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte eylül ayı kira artış oranı belli oldu. Fahiş kira artışlarının önüne geçmek adına geçtiğimiz yıl devreye alınan ve konuttaki kira artış oranını düzenleyen yüzde 25 zam sınırlaması uzatılırken iş yeri kiraları için herhangi bir düzenleme yapılmadı. 12 aylık ortalamalara göre belirlen kira zam oranı böylece eylül ayında iş yerlerinde yüzde 56.28 oldu. Konutlardaki kira artış oranı ise 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olarak uygulanacak.