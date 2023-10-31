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Giriş Tarihi: 31.10.2023 15:13 Son Güncelleme: 31.10.2023 15:16

Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,08 artmasını bekliyor.

AA
Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış göstermişti.

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 44,55 3,66 6,65
Şubat 51,57 3,52 3,15
Mart 49,56 2,86 2,29
Nisan 46,26 2,65 2,39
Mayıs 48,54 0,07 0,04
Haziran 42,07 3,91 3,92
Temmuz 61,01 9,07 9,49
Ağustos 65,51 7,32 9,09
Eylül 65,50 5,00 4,75
Ekim 68,73 4,08
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Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
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