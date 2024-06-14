Enflasyon beklentileri iyileşiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43.64 iken, bu anket döneminde yüzde 43.52 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 33.21 iken bu anket döneminde yüzde 31.79 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21.33 ve yüzde 20.33 olarak gerçekleşti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası anketinde enflasyon beklentilerinin düşmeye ve hedeflerine yaklaşmaya devam ettiğini belirtti. Siyasi istikrar ve güven ortamında Orta Vadeli Programı uygulamayı sürdüreceklerine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti: "2025'te yüzde 20'nin altında, 2026 yılında tek haneli oranlara ulaşmayı hedefliyoruz. Para politikasının yanı sıra maliye politikası ve verimliliği artıran yapısal reformlar ile sonuç alacağız."Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti" dedi.