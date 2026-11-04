Enflasyon beklentilerin üstünde

Ekim ayında enflasyon gıda, ulaştırma ve konut grubundaki artışların etkisiyle beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ekimde yüzde 2.58 ile piyasa beklentisi olan yüzde 2.2'nin üstünde arttı. Aylık bazda son 6 ayın en yüksek fiyat artışı gerçekleşirken, eylülde yüzde 29.73 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 29.77'ye çıktı. Aylık yüzde 1.65 artan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde de (Yİ-ÜFE) yıllık yükseliş yüzde 27.41 oldu.

GIDADA YÜZDE 3.5 ARTIŞ

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.5, ulaştırmada yüzde 2.02 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2.84 artış olarak gerçekleşti. En yüksek aylık artış yüzde 12.58 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşirken, en düşük aylık artış yüzde 0.18 ile alkollü içecek ve tütünde görüldü. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27.73, ulaştırmada yüzde 36.39 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 40.24 artış olarak gerçekleşti. TÜFE'nin ana harcama gruplarında, ekimde en yüksek artış yıllık bazda yüzde 48.86 ile eğitimde, en düşük artış ise yüzde 13.38 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.

FAİZ İNDİRİMİ SÜRECEK

Manşet enflasyondaki artışa karşılık, çekirdek enflasyonda yaşanan gerileme ekonomistler tarafından faiz indirimlerinin devam edebileceği şeklinde yorumlandı. Hizmetlerde aylık artış yüzde 2.15'ten 0.99'a, kirada yüzde 3.1'den 2.55, dayanıklı mallarda da yüzde 2.02'den 0.94'e geriledi. Yıllık hizmet enflasyonu yüzde 36.56 ile Şubat 2022'den sonra en düşük seviyeye geriledi.

KİRA ZAMMI YÜZDE 31.23

12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun ekim yüzde 31.23 olarak hesaplandı. Geçen ay kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31.49 olarak gerçekleşmişti. 2027 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 27.83 olarak açıklandı. Yeniden değerleme oranı, ÜFE'de 12 aylık ortalamalara göre hesaplanıyor. Cumhurbaşkanı'nın yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör