Enflasyon beklentinin altında

Enflasyon kasım ayında piyasa beklentilerinin altında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 3.28 ile, 3.68 olan piyasa beklentisinin altında yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 61.98 ile, yüzde 62.61 olan piyasa tahmininin altında kaldı. Kasımda aylık bazda artışın en yüksek olduğu grup yüzde 11.17 ile konut oldu. Kasımda aylık bazda düşüş gösteren tek ana grup ise yüzde 0.31 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti.TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 92.86 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Kasım 2022'ye göre artışın en düşük olduğu ana grup yüzde 37.54 ile konut olarak belirlendi. Tüketici fiyatları bazında kasımda en fazla fiyat artışı yüzde 13.63 ile tereyağında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4.96 ile taze meyvelerde görüldü. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. İş yeri kiralarındaki artışı belirleyen 12 aylık ortalamalara göre TÜFE artışı yüzde 53.40 olarak gerçekleşti. Konut kiralarında ise 1 Temmuz'da sona eren yüzde 25'lik tavan zam uygulamasının 2 Temmuz 2024'e kadar süreceği açıklanmıştı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasımda da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüşün cesaret verici olduğunu bildirerek, "C endeksindeki (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı" dedi. Şimşek, söz konusu oranın eylül ayında yüzde 5.28, ekim ayında yüzde 3.72 ve kasım ayında yüzde 1.96 olduğuna işaret etti. Şimşek, bu oranların, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ettiğini belirterek, "Enflasyonla mücadele süreç işi, programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız" ifadesini kullandı.