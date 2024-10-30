Enflasyon beklentisi 2.5 yılın dibine indi

Ekonomik programın uygulanmasındaki kararlılık ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede attığı adımlar, beklentileri olumlu yönde etkilerken, güveni de artıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0.1 puan azalarak yüzde 27.4 seviyesine, reel sektör için 1.6 puan azalarak yüzde 49.5 seviyesine, hane halkı için 4.4 puan azalarak yüzde 67.2 seviyesine geriledi. Hane halkının enflasyon beklentisi böylece Mart 2022'den bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti.Beklentilerdeki iyileşme paralel olarak, ekonomiye güven de yükselişini sürdürüyor. Ekonomik güven endeksi ekim ayında yüzde 3.2 oranında artarak 98 puana çıkarak mayıstan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Endekste aylık bazda 18 ayın en yüksek artışı yaşandı. Endeks en son Nisan 2023'te yüzde 3.5 yükselmişti. Tüketici güven endeksi ekimde yüzde 3 artarak 80.6 ile Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 3 artarak 102.2 ile mayıstan bu yana en yüksek seviyeye, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.5 artarak 114.2'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.1 oranında artarak 110.7'ye çıktı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1.7 oranında azalarak 86.3 değerini aldı.