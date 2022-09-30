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Haberler Ekonomi Haberleri Enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! Ekonomistler ne diyor? İşte yeni enflasyon beklenti anketi sonuçları
Giriş Tarihi: 30.9.2022 11:58 Son Güncelleme: 30.9.2022 11:58

Enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! Ekonomistler ne diyor? İşte yeni enflasyon beklenti anketi sonuçları

AA
Enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! Ekonomistler ne diyor? İşte yeni enflasyon beklenti anketi sonuçları

Eylül ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Enflasyon beklentisi aylık bazda yüzde 3,53 olurken, 2022 yılının tamamı için ise yüzde 73,88 oldu. Enflasyon oranı emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok kalemde gelirleri etkilediği için milyonların gündeminde yer alıyor. Pazartesi günü TÜİK'in TÜFE açıklaması ile enflasyon oranı belli olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Pazartesi günü enflasyon oranı için saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklamada bulunacak. Öte yandan enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Peki ekonomistlerin enflasyon beklentisi ve tahmini ne oldu?

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TÜİK tarafından 3 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

EYLÜL 2022 ENFLASYON BEKLENTİSİ AYLIK BAZDA YÜZDE 3,53 OLDU

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,53 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,15 ve en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

FISTIĞIMIZ BOL OLSUN
FISTIĞIMIZ BOL OLSUN

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,53) göre bir önceki ay yüzde 80,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,26'ya yükseleceği hesaplanıyor.

2022 ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 73,88 OLDU

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,46 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 72,35'den yüzde 73,88'e yükseldi.

Dönem Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 38,12 10,09 11,10
Şubat 38,05 4,14 4,81
Mart 44,78 5,34 5,46
Nisan 57,70 5,96 7,25
Mayıs 61,20 5,49 2,98
Haziran 65,50 4,44 4,95
Temmuz 70,46 3,40 2,37
Ağustos 72,35 2,28 1,46
Eylül 73,88 3,53

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FISTIĞIMIZ BOL OLSUN
FISTIĞIMIZ BOL OLSUN
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Enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! Ekonomistler ne diyor? İşte yeni enflasyon beklenti anketi sonuçları
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