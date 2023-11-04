Enflasyon ekimde yavaşladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Aylık tüketici enflasyonu ekim ayında hem aylık hem de yıllık bazda hız kesti. Böylece yıllık enflasyon üç ayın ardından ilk kez yavaşlamış oldu. Ekimde tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61.36 artış kaydetti. Aylık artış ise yüzde 3.43 oldu.Harcama gruplarına bakıldığında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 94.12 ile lokanta ve oteller oldu. Bu grubu yüzde 81.30'la sağlık, yüzde 80.83'le eğitim izledi. En düşük yıllık enflasyon ise yüzde 25.98 ile konutta yaşandı. Ekimde yıllık üretici enflasyonu yüzde 39.39 seviyesine geriledi. Aylık üretici enflasyonu ise yüzde 1.94 oldu. Ekimde ise en fazla giyim fiyatları ile TCDD zammı nedeniyle tren biletinin fiyatı arttı. Geçen ay, çocuk giyim ürünlerinin fiyatı yüzde 22.4, demiryolu bilet fiyatı 17.73, kadın giyimi 16.84 arttı.Fitch, aralarında Türkiye'nin olduğu 10 gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahminlerini revize etti. Kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye için daha önce yüzde 3.9 olarak öngördüğü büyüme tahminini yüzde 4.1'e yükseltti. Çin, Rusya, Kore'ninkini düşürdü.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alıp düşüreceklerini, cari açığı kapatacaklarını belirterek, "Reformlar ile, fiyat istikrarı ve mali disiplinle Türkiye'nin dünyadaki konumu yükselecek. Daha çok bol oksijenin olduğu ve gençler için cazip bir ülke haline geleceğiz" dedi. Orta Vadeli Program'da hedefleri ortaya koyduklarını anlatan Şimşek, şöyle konuştu: "Şimdi uygulama zamanı, şeffaf olmanız lazım, tutmayacağınız sözü vermemeniz lazım, biz bunu yapıyoruz, tutarlı olmak çok değerli."