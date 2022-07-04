Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 TEFE - TÜFE haziran ayı enflasyon farkı kaç oldu, ne zaman belli olacak?

Enflasyon farkı bugün memur ve emekli zammını ortaya çıkarıyor! Sene başından bu yana ay bazında takip edilen enflasyon rakamları 6. Defa açıklanacak ve yeni maaşları ortaya koyacak. Mayıs ayında aylık bazda yüzde 2,98; yıllık bazda yüzde 73,50 olarak açıklanmıştı. Şimdi gözler haziran ayı enflasyon oranında! Peki, enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanır? İşte haziran enflasyon beklentisi ile son dakika TÜİK açıklaması…
ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?
Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz 2022 (bugün) saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.
ENFASYON HAZİRAN BEKLENTİSİ AÇIKLANDI!
Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Merkez Bankası'nın 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi sonuçlarında rakamlar paylaşıldı.
Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu.
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?
TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 39,33 oldu. Bu rakam Haziran ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.
ENFLASYON FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati; 6 aylık enflasyon verisi ile kesinleşeceğini söylediği emekli zammı hakkında "Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz." Demişti.
Zamlı maaşların ne zaman yatacağı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine sonrası yanıtlandı:
"Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir."