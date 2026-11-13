Enflasyon tahmini yine değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 2026 yıl sonu tahmini yüzde 28'den 29.5'a, 2027 yıl sonu tahmini yüzde 15'ten 21'e, 2028 tahmini ise yüzde 9'dan 13.5'e çıktı. Yıl sonu gıda enflasyonu tahmini de yüzde 28.5'ten 31.3'e yükselirken, 2026 ve 2027 yılları için petrol fiyatları varsayımları da yukarı yönlü güncellendi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.

TALEP ZAYIFLIYOR

Karahan, para politikasının gecikmeli etkileri ve finansal koşulların daha fazla sıkılaşması gibi unsurlarla yurt içi talep koşullarının baz senaryoda öngördüklerinden daha zayıf seyredebileceğine dikkati çekerek, bu durumun enflasyon tahminleri üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu belirtti. Karahan, "Talep koşullarının dezenflasyon sürecine katkısı bu dönemde belirginleşti" dedi. Karahan, nihai yurt içi talebin belirgin şekilde ivme kaybettiğini kaydetti. Son dönemdeki verilerin, enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin belirginleştiğine işaret ettiğini belirten Karahan, özellikle hizmet enflasyonunda, geçmişte yüksek atalet sergileyen kalemlerdeki yavaşlamayı önemli bulduklarını söyledi. Karahan, 2025 yılının kasım ve aralık aylarında sebze fiyatlarındaki olumlu seyrin de etkisiyle aylık tüketici enflasyonunun sırasıyla yüzde 0.87 ve yüzde 0.89 ile düşük gerçekleştiğini anımsatarak, "Bu düşük baz nedeniyle kasım ayında yıllık enflasyondaki gerilemenin duraksaması mümkün. Ancak bu durum, enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin durduğu anlamına gelmeyecek" diye konuştu.

KİRA ARTIŞI YAVAŞLIYOR

Karahan, aylık kira artışlarının son aylarda kayda değer biçimde yavaşlayarak hizmet grubu genelinin altına indiğini aktardı. Karahan, "Kirada yıllıklandırılmış yakın dönem eğilim yüzde 30'un altına inerek tüketici enflasyonu seviyesine ulaştı. Bu durum, kira enflasyonundaki gerilemenin önümüzdeki dönemde de süreceğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

SERVET KAYBI YANSIR

Fon piyasasındaki gelişmelerin etkilerine ilişkin soru üzerine Karahan, servet tarafından hisse senetleri kaynaklı bir varlık etkisinin olabileceğini söyledi. Karahan, "Bunun tüketime bir yansıması olabilir. Ülkemizde son yıllarda borsadaki yatırımcı tabanı genişledi. Biraz daha yüksek bir etki görmemiz mümkün" dedi. Karahan Türk Lirası'na talebin ve güvenin güçlü olduğunu söyledi.



KREDİ BÜYÜME SINIRLARI ARTTI

(TCMB), bankaların ve finansman şirketlerinin 1 yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz-telafi ödemesi yapılmasına karar verildiğini duyurdu. Düzenlemeyle, tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerinde 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3.5'e çıkarıldı. KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde sınır yüzde 5'ten yüzde 5.5'e, KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise yüzde 2'den yüzde 2.5'e yükseltildi. Merkez Bankası'nın bu hamlesinin kredileri 70 milyar liraya yakın artırması bekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör