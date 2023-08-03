Enflasyon temmuzda % 47.8’e çıktı

Enflasyonda yıllık bazda sekiz
aydır devam eden
düşüş serisi, ücret ve
vergi ayarlamaları ile akaryakıt
fiyatlarında yaşanan
artışın etkisiyle temmuz
ayı itibarıyla son bulurken
aylık enflasyon da 1.5 yılın zirvesine
çıktı. Türkiye İstatistik
Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı
verilere göre temmuz ayında tüketici
fiyatları endeksi (TÜFE) bir önceki
aya göre yüzde 9.49 arttı. Yıllık enflasyon
yüzde 47.83'e çıktı. 7 aylık enflasyon
yüzde 31.14, ortalama enflasyon ise yüzde
57.45 olarak gerçekleşti. Temmuzda fiyatı
en fazla artan ürün yüzde 29.04 ile kişisel
ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, fiyatı en
fazla düşen ürün ise yüzde 2.18 ile kakao oldu.
TÜFE, 3 YIL SONRA ÜFE'Yİ GEÇTİ
Temmuzda Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 8.23 arttı. Aynı dönemde yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 44.50 olarak gerçekleşti. Böylelikle yıllık üretici enflasyonu üç yıl sonra ilk kez tüketici enflasyonunun altına geldi. Temmuzda aylık en yüksek artış gösteren harcama grubu yüzde 17.75 ile ulaştırma grubu oldu. Ulaştırmayı yüzde 13.61 ile sağlık, yüzde 11.92 ile lokanta ve oteller grubu izledi. Bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2.67 ile eğitim oldu.
DÜŞÜŞ 2024 ORTASINDA BAŞLAYACAK
Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyonun temmuzda piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleştiğini belirterek, "Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak" dedi. Şimşek, dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceklerini belirterek, politikalarının temel amacının orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmek olduğunu vurguladı.