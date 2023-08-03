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Giriş Tarihi: 4.8.2023

Enflasyon temmuzda % 47.8’e çıktı

Enflasyon temmuzda % 47.8’e çıktı
Enflasyonda yıllık bazda sekiz aydır devam eden düşüş serisi, ücret ve vergi ayarlamaları ile akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle temmuz ayı itibarıyla son bulurken aylık enflasyon da 1.5 yılın zirvesine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre temmuz ayında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 9.49 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 47.83'e çıktı. 7 aylık enflasyon yüzde 31.14, ortalama enflasyon ise yüzde 57.45 olarak gerçekleşti. Temmuzda fiyatı en fazla artan ürün yüzde 29.04 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 2.18 ile kakao oldu.




TÜFE, 3 YIL SONRA ÜFE'Yİ GEÇTİ
Temmuzda Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 8.23 arttı. Aynı dönemde yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 44.50 olarak gerçekleşti. Böylelikle yıllık üretici enflasyonu üç yıl sonra ilk kez tüketici enflasyonunun altına geldi. Temmuzda aylık en yüksek artış gösteren harcama grubu yüzde 17.75 ile ulaştırma grubu oldu. Ulaştırmayı yüzde 13.61 ile sağlık, yüzde 11.92 ile lokanta ve oteller grubu izledi. Bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2.67 ile eğitim oldu.

DÜŞÜŞ 2024 ORTASINDA BAŞLAYACAK
Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyonun temmuzda piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleştiğini belirterek, "Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak" dedi. Şimşek, dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceklerini belirterek, politikalarının temel amacının orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmek olduğunu vurguladı.
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Enflasyon temmuzda % 47.8’e çıktı
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