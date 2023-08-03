Enflasyon temmuzda % 47.8’e çıktı

Enflasyonda yıllık bazda sekizaydır devam edendüşüş serisi, ücret vevergi ayarlamaları ile akaryakıtfiyatlarında yaşananartışın etkisiyle temmuzayı itibarıyla son bulurkenaylık enflasyon da 1.5 yılın zirvesineçıktı. Türkiye İstatistikKurumu'nun (TÜİK) açıkladığıverilere göre temmuz ayında tüketicifiyatları endeksi (TÜFE) bir öncekiaya göre yüzde 9.49 arttı. Yıllık enflasyonyüzde 47.83'e çıktı. 7 aylık enflasyonyüzde 31.14, ortalama enflasyon ise yüzde57.45 olarak gerçekleşti. Temmuzda fiyatıen fazla artan ürün yüzde 29.04 ile kişiselulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, fiyatı enfazla düşen ürün ise yüzde 2.18 ile kakao oldu.Temmuzda Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 8.23 arttı. Aynı dönemde yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 44.50 olarak gerçekleşti. Böylelikle yıllık üretici enflasyonu üç yıl sonra ilk kez tüketici enflasyonunun altına geldi. Temmuzda aylık en yüksek artış gösteren harcama grubu yüzde 17.75 ile ulaştırma grubu oldu. Ulaştırmayı yüzde 13.61 ile sağlık, yüzde 11.92 ile lokanta ve oteller grubu izledi. Bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2.67 ile eğitim oldu.Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyonun temmuzda piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleştiğini belirterek, "Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak" dedi. Şimşek, dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceklerini belirterek, politikalarının temel amacının orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmek olduğunu vurguladı.