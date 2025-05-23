Enflasyon yıl sonunda yüzde 24’e gerileyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 68. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, dezenflasyon süreci ve Orta Vadeli Program (OVP) hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede izlediği yolun net olduğunu belirten Şimşek, "Yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşmesi yüksek olasılık. Program rayında ilerliyor" dedi. Bankacılık sektörünün OVP'ye güçlü destek verdiğini vurgulayan Şimşek, sektörün piyasa değerinin neredeyse iki katına çıktığını söyledi. Ekonomide kısa vadeli dalgalanmalara rağmen yapısal hedeflere odaklanılması gerektiğini belirterek, "Program özel sektör için bir rehberdir. Dezenflasyon süreci, fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için kritik" diye konuştu. Hizmet ve mal enflasyonunda düşüş sinyallerinin başladığını ifade eden Şimşek, para ve maliye politikalarının bu süreci destekleyecek şekilde şekillendiğini söyledi. Bakan Şimşek, "2025'ten itibaren fiyatlarda da dezenflasyonist adımlar göreceğiz" dedi. Cari açıkta iyileşme sinyallerine dikkat çeken Şimşek, düşük petrol fiyatları, artan enerji üretimi ve iç talepteki yavaşlamanın dış ticaret dengesini olumlu etkilediğini belirtti. Şimşek, "Cari açık tahminlerimizin altında kalabilir" diye konuştu.

DESTEKLERİMİZ SÜRECEK

İmalat sanayisine ve ihracata verilen desteklerin süreceğini vurgulayan Bakan Şimşek, KOBİ'lere yeni kredi garanti paketlerinin devreye alındığını açıkladı. İhracatçılar için sağlanan teminat kolaylıklarının ve düşük faizli kredilerin süreceğini belirtti. Savunma sanayisinde Türkiye'nin büyük atılım içinde olduğunu kaydeden Şimşek, "1.100 projenin toplam değeri 100 milyar dolar. Bu yıl 200 proje tamamlanacak. Türkiye, savunma ihracatında ilk 10 ülke arasına girmeye çok yakın" dedi. Terörün sona ermesinin Türkiye için ekonomik anlamda büyük bir fırsat olduğunu belirten Şimşek, "PKK'nın silah bırakmasıyla 50 yıllık yaklaşık 2 trilyon dolarlık fırsat kaybı sona erecek. Bu gelişme Türkiye'nin kalkınması açısından tarihi bir dönüm noktası olacak" ifadelerini kullandı. Kadın istihdamının artırılması, yapay zekâya yönelik reformlar, 5G ve veri merkezlerine yatırımlar gibi başlıklarla ilgili de bilgi veren Şimşek, Türkiye'nin yapısal dönüşüm sürecinde kararlı olduğunu vurguladı. Şimşek, "Enflasyonu düşürerek finansmana kalıcı erişim sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

ÇAKAR: SERBEST TİCARET ÖN PLANDA

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, bankacılık sektörüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına dünya ekonomisiyle başlayan Çakar, son yarım yüzyılda küreselleşmenin ve serbest ticaretin ön plana çıktığını, dünya gelirinin yaklaşık 10, dünya ticaret hacminin ise 15 kat arttığını vurguladı. Çakar, son 20 yılda yaşanan finansal krizler, pandemi, jeopolitik gerilimler ve yüksek enflasyon gibi gelişmelerin büyüme hızını yavaşlattığını ifade etti.