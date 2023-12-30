Enflasyon yılın ikinci yarısında düşmeye başlar

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye'nin, 2023'e "asrın felaketini" yaşayarak başladığını, 6 Şubat 2023'te 14 milyon kişiyi doğrudan etkileyen iki büyük deprem yaşandığını hatırlatarak milletin feraseti ve birlikteliği, devletin zamanında ve etkin müdahalesiyle bu süreci kısa sürede geride bırakarak süratli biçimde toparlanma yaşadıklarını söyledi. Türkiye ekonomisinde Orta Vadeli Program (OVP) ve 12. Kalkınma Planı doğrultusunda enflasyonla mücadelenin ön plana çıktığını aktaran Arslan, bu mücadelenin istikrarlı ve başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü kaydetti. 2024'ün ikinci yarısından itibaren mali disiplini esas alan maliye ve para politikaları ile enflasyonda düşüş yaşanmasını beklediklerini ifade eden Arslan, rezervlerdeki artışın finansal istikrarı güçlendirdiğini, piyasalardaki kırılganlığa da son verdiğini söyledi. Arslan, "Buna paralel ülkemizin CDS seviyesi, seçim öncesindeki 720 baz puan seviyelerinden hızlı bir düşüş eğilimine girerek 283 baz puana kadar gerilemiştir. Bu gelişmeler sonrasında KKM'den çıkışın 2024'te de devam edeceğini öngörüyoruz. Ağustos ayında 3.4 trilyon lirayla zirveyi bulan KKM stokunun aralık itibarıyla 2.7 trilyona düşmüş olması önemlidir" dedi.BDDK'nin 2023'ün 10 aylık verilerine göre, sektörün pozitif bir performans sergileyerek geçen yılın aynı dönemine göre net kârını yüzde 45 artırdığını belirten Arslan, "2023'ün ilk 10 ayında sektörün takipteki alacaklarının toplam nakdi kredilere oranının geçen yıla kıyasla azalarak yüzde 1.54 seviyesine gerilemesi, Türk bankacılık sisteminin güvenilir ve güçlü olduğunun en açık kanıtıdır. Sektörün kur riski bulunmamaktadır. Yabancı para net genel pozisyonu 4.3 milyar dolar fazla vermektedir" diye konuştu. Yerli kart TROY'un yaygınlığının artırılması gerektiğini belirten Arslan, "Bugün itibarıyla toplam kredi kartı ciromuz içerisindeki TROY ödeme sisteminden geçen ciro oranı yüzde 13'e ulaştı. Kartın kullanımı ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmaktayız" şeklinde konuştu.ARSLAN, Halkbank'ın 2023'ün 3. çeyreğinde aktif büyüklüğünü 2.2 trilyon TL'ye, toplam kredilerini 1.8 trilyon TL'ye taşıdığını, başta esnaf, kadın ve genç girişimciler olmak üzere KOBİ'lere ciddi anlamda destek verdiklerini aktardı. "Nakdi ve gayrinakdi KOBİ kredilerimizin toplam tutarı 787 milyar TL'ye ulaştı" diyen Arslan, şöyle devam etti: "2022 sonuna göre toplam artışımız yüzde 67 olarak gerçekleşti. Bugün itibarıyla nakdi KOBİ kredilerinde pazar payımız yüzde 19.1."