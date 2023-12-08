Enflasyonda belirgin düşüş 2024 ortasında başlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide belirsizliği azaltacak ve öngörülebilirliği artıracak çalışmalara hız verdiklerini söyledi. "Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler" temasıyla düzenlenen 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Yılmaz, Türkiye'nin nominal dolar bazında şu an dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğunu söyledi.Yılmaz, "2023 yılında ekonomimizin 1.1 trilyona yakın bir büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz. IMF verilerine göre 17. büyük ekonomi konumunda olacağız. Satın alma gücü paritesine göre Türkiye dünyanın 11. büyük ekonomisi konumunda" dedi. Yatırımlar zemininde ekonomiyi büyütmeye devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Bu yılın 9 ayında 4.6 büyüme kaydettik. İşsizlik oranı yüzde 8.9. 5 yıllık kredi risk primi CDS oranları son 2.5 yılın en düşük seviyelerine indi. Şu anda 330'lar civarında. Bu yılın mayıs ayında 700'lere kadar yükselmişti" dedi. Cevdet Yılmaz, enflasyon gerçeğiyle karşı karşıya olduklarını ve bunu unutmadıklarını vurgulayarak, "Birinci önceliğimiz enflasyonu aşağıya çekmek, makro finansal istikrarımızı güçlendirmek. Bu çerçevede güçlü bir şekilde enflasyonla mücadeleye başlamış durumdayız. Yaz aylarında kur artışı, başka birtakım etkilerle enflasyon oldukça yüksek geldi. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle sonbaharda mevsimsel koşullar aleyhte olduğu halde enflasyonun aylık bazda oldukça önemli oranda düştüğünü görüyoruz. Çekirdek enflasyonda yüzde 2'nin altına inmiş durumdayız. Enflasyonla mücadelemizin aylık etkilerini görmeye başladık. Yıllık etkiyi ise 2024'ün ortalarından itibaren görmeye başlayacağız. 2024'ün ortalarından itibaren enflasyonda belirgin şekilde düşüş gerçekleşecek" diye konuştu.Merkez Bankası'nın yeni bir politika izlediğini belirten Cevdet Yılmaz, bunun sonuçlarını rezerv rakamlarında görmeye başladıklarını söyledi. Merkez Bankası brüt rezervlerinin mayıs ayında 98.5 milyar dolara kadar düştüğünü anımsatan Yılmaz, "140 milyar doları aşmış durumdayız. Bu da Türkiye için bir rekor. Tarihimizde hiç bu seviyeye gelmemiştik" şeklinde konuştu.İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, Türkiye'nin geçmişte yaptığı yatırımlara vurgu yaparak, "'Köprüyü, hastaneyi ne yapacağız' gibi eleştiriler oldu. Pandemide gördük ki o hastaneler ve yollar yapılmasaydı bir daha yapılması mümkün değilmiş. Doğru zamanda, doğru yatırımlar yapıldı" dedi. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise Türkiye'nin yıllık yüzde 5 büyüme potansiyelne sahip olduğunu söyledi.Zirveye katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, pandemi döneminin kendileri için büyük bir yıkım olduğuna dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteğiyle, yardımcısının büyük gayretleriyle yeni havalimanımızın açılmasıyla son aldığım rakamlara göre 2019 pandemi öncesi rakamları şu anda geçmiş bulunmaktayız. Süratle bütün o yıkımın etkileri geride kalmış, şu anda rakamlar 2019 rakamlarını geçmiş ve artmaya devam ediyor. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı, bir takım ciddi anlamda enerji maliyetlerinde artışlar ve 6 Şubat depremi... Bütün bunların geride kalmasıyla önümüzdeki dönemde ana vatanın da destekleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti bir cazibe merkezi olmaya devam edecektir" dedi.