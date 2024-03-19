Enflasyonda belirgin düşüş haziranda

Ankara Sanayi Odası'nın 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 14-28 Mayıs 2023'teki seçimlerle birlikte siyasi belirsizliklerin, hazırladıkları Orta Vadeli Program ve Kalkınma Planı ile de politika belirsizliklerinin ortadan kalktığını söyledi. Enflasyonun temel meseleleri olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "Burada mücadeleyi kararlılıkla ve uzun vadeli bir perspektifle sürdürmemiz gerekiyor. Bütün dünyada enflasyonla mücadele belli bir zaman alan bir mücadele. Burada kararlılık göstermemiz, doğru politikaları ısrarla ve sabırla takip etmemiz önemli. Gündelik değişimler olabilir. Bunları bir kenara koyarak söylüyorum. Esas mesele politika çerçevenizdir ve doğrultunuzdur. Doğru bir yola girmişseniz er veya geç hedefinize ulaşırsınız" dedi.Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede aylık bazda sonuçlar almaya başladıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Ocak ve şubat biraz beklentilerin üstünde geldi. Ama giderek ivme kaybediyor, kaybedecek. Martla birlikte bunu daha da göreceğiz inşallah. Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda bir ciddi gerileme beklemiyoruz. Hazirandan başlayarak fiilen yıllık bazda enflasyondaki belirgin düşüşleri de göreceğiz. Yılın ikinci yarısında bu düşüşleri göreceğiz. 2025 yılı için Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 15'ler civarında bir enflasyon. 2026 için ise tek haneli enflasyona yeniden dönüşü öngörüyoruz."İstihdamda ocak ayı işsizlik oranının yüzde 9.1 olduğunu ifade eden Yılmaz, Türkiye tarihinde istihdam oranının ilk defa yüzde 49'a çıkmasının sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Yılmaz, kadın istihdamının katkısının dikkat çekici olduğuna vurgu yaptı.Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, bu yılın Türkiye ekonomisi için son derece kritik olduğunu belirterek, "Enflasyonla mücadele programının taviz vermeden sürdürülmesi çok büyük önem taşıyor" dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ASO'nun, her zaman sanayicinin yanında olduğunu söyledi. "İhracat, İstihdam, Ar-Ge ve Yenilik, Fikri Mülkiyet, Proje, Çevre ve Asırlık Çınarlar" kategorilerinde başarı gösteren 68 firmaya ödülleri verildi.