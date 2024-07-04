Enflasyonda belirgin ve kalıcı düşüş istiyoruz

Haziran ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesinin ardından başlayan, 'faiz indirimi erkene alınır' tartışmalarına Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son noktayı koydu. Karahan, talepte dengelenmenin başladığını ancak enflasyonda henüz kat edecek mesafe olduğunu bu nedenle para politikasında sıkılığı koruyarak yola devam edeceklerini söyledi. Karahan, "Sıkılığı koruyarak verilerin ve beklentilerin dezenflasyon patikamız doğrultusunda oluşmasını bekleyeceğiz. Henüz bu doğrultuda kat edecek mesafemiz olduğunu düşünüyoruz" dedi. "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş görmek istiyoruz" diyen Karahan, enflasyonu düşürme konusunda son derece kararlı olduklarına dikkat çekti. Enflasyon mayısta ulaştığı yüzde 75.45 ile 2022 sonundan beri en yüksek seviyeye yükseldikten sonra haziran ayında yıllık bazda düşüşe geçti. Çarşamba günü açıklanan verilere göre, TÜFE yıllık yüzde 71.60'a gerilerken, aylık fiyat artışı da haziranda yüzde 2'nin altına düştü. "Talepte dengelenme belirtileri ortaya çıkıyor" diyen Karahan bunun fiyatlara da yansımaya başladığını gördüklerini söyledi ancak tek bir veri üzerinden çıkarım yapmadıklarına dikkat çekti. TCMB haziran itibarıyla yıllık enflasyonda başlayan düşüş ile yılsonunda enflasyonun yüzde 38 seviyesine inmesini bekliyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) yıllık enflasyonun, hizmet grubunda sınırlı olmak üzere, tüm gruplarda gerilediğini belirtti. TCMB, aylık fiyat artışının kira ve lokanta-otel alt gruplarında yavaşladığını, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde güçlendiğini söyledi. TCMB'nin değerlendirmesine göre, dayanıklı mal fiyatları döviz kurundaki ılımlı seyir, iç talep gelişmeleri ve otomobilde gerçekleşen indirim kampanyalarına bağlı olarak uzun bir aranın ardından haziran ayında geriledi. TCMB son aylarda belirgin bir artış eğilimi sergileyen kırmızı et fiyatlarının haziran ayında azaldığını söyledi. Ayrıca, haziran enflasyonunun belli olmasının ardından dünya devi finans kurumları, Türkiye'ye yönelik enflasyon tahminlerini aşağı çekmeye başladı.