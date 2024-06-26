Enflasyonda düşüş bu ay başlayacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası EKK'den yapılan açıklamada hazirandan itibaren dezenflasyon sürecinin başlayacağı ifade edildi. EKK'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Ekonomi programımızın ilk yılını geride bırakırken, şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımlarımız doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Bu süreçte daha dengeli bir büyümeye doğru yol alırken istihdam tarihi yüksek seviyelere ulaşmış, işsizlik oranı düşmeye devam ederek tek haneli seviyelerde seyretmiştir. Cari açık önemli ölçüde azalırken, rezervlerimiz güçlenmiş ve ülke risk primimizde önemli gerileme yaşanmıştır."Kalıcı refah artışına ulaşmanın ve yatırım ortamını daha da iyileştirmenin fiyat istikrarını sağlamaktan geçtiği belirtilen açıklamada, ""Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süreci başlayacak ve yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecektir. Piyasadaki enflasyon beklentileri de bunu teyit eder niteliktedir. Uygulamaya aldığımız kamuda tasarruf ve verimlilik paketiyle daha da güçlendireceğimiz mali disiplin, dezenflasyon sürecine destek olmaya devam edecektir. On İkinci Kalkınma Planı'nın odağında yer alan yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. İkiz dönüşümü sağlamak amacıyla yeni sanayi politikalarını hayata geçiriyoruz. Nitelikli yatırımlara ve yüksek teknoloji ürün ihracatına sağladığımız desteklerle katma değerli üretimi ve verimliliği artırmayı sürdüreceğiz" denildi.Toplantıda ele alınan başlıca konular şöyle:Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması kapsamında sanayide yeşil dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik yürütülen çalışmalar istişare edildi.Katma değeri yüksek, ihracat potansiyelimizi artıracak ve cari işlemler dengesinde sürdürebilir iyileşmeyi sağlayacak yatırımlara yönelik olarak yeniden yapılandırılan Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'nde (YTAK) durum değerlendirmesi yapıldı. YTAK süreçlerinin hızlandırılması kararlaştırıldı.İstihdam teşviklerine yönelik etki analizi çalışması kurul üyeleriyle paylaşıldı. Sistemin etkinliğinin artırılmasına yönelik atılması gereken adımlar ele alındı.TCMB öncülüğünde yürütülen "Dijital Türk Lirası Projesi" ile bankalara verilmesi öngörülen "Toplumsal Yatırım Notu" çalışmalarında gelinen son durum gözden geçirildi.