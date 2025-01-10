Enflasyonda düşüş devam edecek

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 6. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Törende, 2024 yılında gerçekleştirdikleri küresel ticari diplomasi faaliyetleriyle 7 kategoride üstün performans gösteren 15 DEİK İş Konseyi, ödüllerini aldı. Bakan Ömer Bolat'a "Ticari Diplomasi Onur Ödülü" verildi. Bolat, enflasyonda tam 31 puanlık gerileme kaydedildiğini belirterek, "Yüzde 75.5'lardan yüzde 44.5'lara geriledik. Bu ay için de ümitliyiz ve 1-2 ay süre zarfında yüzde 30'lu rakamları enflasyonda konuşuyor olacağız. Enflasyonda aşağı doğru gidiş devam edecek" dedi.

19 AYDIR TEK HANE

Pandemi sonrası bölgedeki sıcak savaşların devam ettiği ve iki yıkıcı depremin yaralarının sarıldığı bir ortamda ekonomik göstergeler ve ekonominin yürütülmesi açısından büyük gayret sarf ettikleri bir dengeleme ve istikrar yılını geride bıraktıklarını belirten Bolat, depremin yaralarını hızlı şekilde sarmaya odaklandıklarını, bu konuda büyük mesafe aldıklarını söyledi. Suriye'de yeniden imar ve hayatın normalleşmesi konularında en kritik rolü, güçlü kamu ile özel sektörüyle Türkiye'nin oynayacağına işaret eden Bolat, bu kapsamda sakin şekilde çalışmalara hızlı ve planlı, programlı olarak devam ettiklerini kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, yaptığı konuşmada, "2024 yılı kasım ayı itibarıyla iş gücümüz son bir yılda 925 bin kişilik bir artış göstererek yüzde 54.2 seviyesine ulaşmıştır. İstihdamımız aynı dönemde 986 bin kişilik bir artış kaydederek 32 milyon 748 bin kişiye yükselmiştir. En önemli göstergelerden biri olan işsizlik oranımız, 8.6 seviyesinde gerçekleşmiş ve son 19 aydır tek hanelerde seyretmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

152 İŞ KONSEYİ

DEİK Başkanı Nail Olpak, bu yıl DEİK'in 40'ıncı yaşını kutlayacaklarını, 152 iş konseyine ulaştıklarını açıkladı. Olpak, en çok ihracat yapılan ilk 10 ülkenin aynı zamanda en çok etkinlik yapılan ülkeler olduğunu anımsatarak, "İhracatımızın yüzde 98'ini, iş konseyimiz olan ülkelere yapmışız, en çok ihracat yaptığımız ülkelerle, iş konseyi performansı en yüksek olan ülkeleri kıyasladık ve performansı en yüksek 10 konsey, aynı zamanda ilk 20'ye giren ülkelere ait. Ne kadar çok etkin faaliyet yaparsek, sonuçları olumlu gelişiyor" dedi.