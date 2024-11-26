Enflasyonda hedef tek haneye inmek

İş dünyasının en önemli etkinlikleri arasında yer alan ve bu yıl 1 milyar dolarlık iş hacmi hedeflenen "Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düzenlediği EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı başladı. Fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Temel amacımız enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneli rakamlara düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak, istikrarlı bir ortamda büyümek ve gelirimizi adaletli bir şekilde dağıtmaktır" dedi. Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ı kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini vurguladı. Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmeyi hedeflediklerini söyleyen Yılmaz, "Enflasyon büyüme açısından da gelir dağılımı bakımından da zararlı etkileri hem ülkemizde hem tüm dünyada kanıtlanmış bir meseledir" dedi.Geçen sene yıl ortalarında bütçe açıklarının yüzde 10'a gideceğine dair söylemlerinin olduğunu belirten Yılmaz, yılsonunda bütçe açığının 5.2 ile tamamlandığını söyledi. Açılışta konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "MÜSİAD EXPO ne kadar büyüdüyse Türkiye'nin ekonomisi, dış ticareti, uluslararası yatırımları ve hizmetler sektörü o kadar büyüdü" şeklinde konuştu. Bakan Bolat, Türkiye'nin 605 milyar dolarlık mal, 170 milyar dolarlık hizmetler ticareti yaptığını, 1.2 trilyon dolarlık gelirle küresel arenada çok önemli bir ülke haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin tarihin her döneminde bir ticaret merkezi olduğunu belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Bu yıl 'Küresel Ticaret Burada' diyerek çıktığımız yolda tam 115 ülkeden 2 bin 150 katılımcıyı ve 24 sektörden 300'den fazla firmayı ağırlıyoruz. Tekstil, makine, inşaat, enerji, gıda, savunma sanayisi ve ileri teknoloji firmaları başta olmak üzere çok çeşitli sektörlerden katılımcılarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.Fuara katılan firmalardan olan Özkan Endüstri'nin ortaklarından Fatih Özkan, MÜSİAD EXPO'daki hedeflerinin ihracatlarını artırıp yurtdışından yeni müşterilerle görüşmek olduğunu ve fuarda bu potansiyeli gördüklerini söyledi. Özkan, marka ve ürün bilinirliği artırmak isteyen firmaların mutlaka fuarlara katılması gerektiğinin altını çizerek, "MÜSİAD'ın aktif temsilciliğinin bulunduğu 94 ülkeye biz potansiyel müşteri gözüyle bakıyoruz. Pandemi döneminde yapılan MÜSİAD Fuarı bile hareketliydi. Fuara katılmamızda bunun da etkisi oldu. Umuyoruz ki standımızı ziyaret eden kişilerle iş bağlantıları kuralım. Ülkemizin göz bebeği firmalarla birlikte bu fuarda yer almak bir gurur" diye konuştu.Fuarın katılımcılarından olan 45 ülkeye aktif olarak ihracat yapan Bekap Metal yetkililerinden Eren Kara, "Çelik ambalaj çemberi üretiyoruz. Hemen hemen MÜSİAD'ın tüm etkinliklerine katılıyoruz. MÜSİ- AD EXPO 2024'e 88 ülkeden heyetler geliyor. Bunlar bizim için kıymetli" dedi. Kara, geçtiğimiz yıllarda katıldıkları MÜSİ- AD fuarlarında yeni network'ler kurup, anlaşmalar yaptıklarını ve bu yıl için de beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.Rafturk Raf Sistemleri de fuarda stant kuran firmalar arasındaydı. Firma yetkililerinden Beyza Nur Kayalı, "50'nin üzerinde ülkeye ihracat yapan bir firma olarak MÜSİAD EXPO fuarı bizim için önemli bir fırsat" diye konuştu. Kayalı fuarın bir parçası olmak istediklerini ve her yıl katıldıklarını belirterek şöyle konuştu: "Buraya katılmak bile bir prestij. Hem ziyaretçiler hem yurtiçi ve yurtdışından gelen iş insanlarıyla bir araya geliyoruz. Yeni iş birlikleri ve siparişler alıyoruz, fuarın faydasını görüyoruz" dedi.